Η πιθανή ενδεκάδα που θα έχει ο Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα με τη Γιούνγκ Μπόις στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς δοκιμάζεται στην Ελβετία, απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 22:00).

Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, όσον αφορά τις απουσίες. Αντίθετα, ο μοναδικός δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» είναι ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση.

Πάντως, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».

«Τι θα κρίνει το Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός και ο πατέρας μου, Ότο Ρεχάγκελ»: Ο Ελβετός θρύλος, Τσιριάκο Σφόρτσα, στο Ole.gr Ο Τσιριάκο Σφόρτσα, θρύλος του ποδοσφαίρου της Ελβετίας, αναλύει μιλώντας στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, όσα περιμένει να δει στο Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (25/09, 22:00). Η σχέση πατέρα-γιου με τον Ότο Ρεχάγκελ και ο ρόλος του στην εξέλιξη του Στίβεν Τσούμπερ.

Κάτω από τα δοκάρια, τη δεδομένη χρονική στιγμή, προκρίνεται ο Λαφόν. Από εκεί και πέρα, στην άμυνα, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, φανέλα βασικού θα πάρουν, πιθανότατα, ο Μανώλης Σιώπης με τον Άνταμ Τσέριν.

Στα δύο άκρα της επίθεσης θα κινούνται ο Τετέ και ο Ζαρουρί, ενώ ο Βισέντε Ταμπόρδα θα έχει ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντέσερς.