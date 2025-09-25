Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς δοκιμάζεται στην Ελβετία, απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 22:00).
Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, όσον αφορά τις απουσίες. Αντίθετα, ο μοναδικός δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» είναι ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση.
Πάντως, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».
Κάτω από τα δοκάρια, τη δεδομένη χρονική στιγμή, προκρίνεται ο Λαφόν. Από εκεί και πέρα, στην άμυνα, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.
Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, φανέλα βασικού θα πάρουν, πιθανότατα, ο Μανώλης Σιώπης με τον Άνταμ Τσέριν.
Στα δύο άκρα της επίθεσης θα κινούνται ο Τετέ και ο Ζαρουρί, ενώ ο Βισέντε Ταμπόρδα θα έχει ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντέσερς.