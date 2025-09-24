Ο Τσιριάκο Σφόρτσα, θρύλος του ποδοσφαίρου της Ελβετίας, αναλύει μιλώντας στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, όσα περιμένει να δει στο Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (25/09, 22:00). Η σχέση πατέρα-γιου με τον Ότο Ρεχάγκελ και ο ρόλος του στην εξέλιξη του Στίβεν Τσούμπερ.

Συνέντευξη στον Φάνη Τσοκανά

Η Ελβετία των ‘90s, συγκριτικά με αυτήν του σήμερα, απέχουν αρκετά ποδοσφαιρικά μίλια. Και τότε, όμως, που οι σερί προημιτελικοί σε EURO φάνταζαν άπιαστο όνειρο, υπήρχε μια γενιά, με τη δική της ποδοσφαιρική γοητεία.

Σφόρτσα, «10αρι και μπαλάτος», και Στεφάν Σαπουιζά, «μπαλάτος και killer», υπήρξαν οι κύριοι εκφραστές αυτού του «ρεύματος». Χωρίς ποδοσφαιρική αργκό, δεν αποτυπώνεται σωστά το στυλ παιχνιδιού τους.

Ο πρώτος, παρότι φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι που να τον συνδέει με την Ελλάδα, έγινε μάρτυρας των θαυμάτων του Ότο Ρεχάγκελ, όταν «κούφανε» την Bundesliga, πριν «κουφάνει» ολόκληρη την Ευρώπη.

Ολίγον γκριζαρισμένος, συγκριτικά με τότε που «μάγευε» στα γήπεδα, ο εκ των θρύλων της Ελβετίας, Τσιριάκο Σφόρτσα, επί χρόνια αρχηγός της εθνικής ομάδας και με 79 συμμετοχές με το εθνόσημό της, παραμένει ενεργός στο ποδόσφαιρο ως προπονητής. Ελεύθερος τώρα, αλλά μάλλον όχι για πολύ, αφού το «βαρύ» βιογραφικό του, με θητεία σε Λουκέρνη, Γκρασχόπερς και Βασιλεία μεταξύ άλλων, λειτουργεί σαν μαγνήτης.

Λίγες ώρες προτού Παναθηναϊκός και Γιούνγκ Μπόις δώσουν την πρώτη «μάχη» τους, στη League Phase του φετινού Europa League (25/09, 22:00), ο Τσιριάκο Σφόρτσα μίλησε στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, τόσο για το επερχόμενο ματς, όσο και για τις πολλές και μεγάλες στιγμές της καριέρας του.

Από την πατρική φιγούρα του Ότο Ρεχάγκελ, έως τον Στίβεν Τσούμπερ και την Εθνική Ελλάδας.

Το προφίλ της Γιούνγκ Μπόις και τι «λένε» για τον Παναθηναϊκό στην Ελβετία

«Γενικότερα, πρόκειται για μία πολύ σταθερή ομάδα. Τουλάχιστον μέχρι το περασμένο Σάββατο, όταν και η Γιούνγκ Μπόις αποκλείστηκε από την Αράου, ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας.

Οι επιθετικές της αρετές είναι το μεγάλο της ‘όπλο’. Επίσης, συχνά βρίσκει λύσεις από στημένες μπάλες. Από την άλλη, ο επιθετικός της τρόπος παιχνιδιού αφήνει κενά στην άμυνα και την καθιστά ευάλωτη στις αντεπιθέσεις, αν ο αντίπαλος ‘παίξει’ την μπάλα γρήγορα.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω έναν παίκτη της θα ήταν δύσκολο. Θεωρώ πως οι Φάσναχτ (μεσοεπιθετικός), Γκίγκοβιτς (μέσος), Μοντέιρο (εξτρέμ) και Μπεντία (σέντερ φορ με 7 γκολ σε 10 ματς φέτος), είναι οι πιο επικίνδυνοι παίκτες της.

Πάντως, στην Ελβετία τα ΜΜΕ τρέφουν σεβασμό για τον Παναθηναϊκό. Αναγνωρίζεται ως ένας μεγάλος και ιστορικός σύλλογος από την Ελλάδα.

Ξεχωρίζουν και ξεχωρίζω τον Σίριλ Ντέσερς. Είναι ένας γνωστός επιθετικός, με μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα».

Οι επαφές με την Εθνική Ελλάδας το 2022 και ο Στίβεν Τσούμπερ

«Όσο ήμουν ποδοσφαιριστής δεν είχα ποτέ πρόταση από ελληνικό σύλλογο, αλλά το 2022, υπήρξαν επαφές για να αναλάβω προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Η υπόθεση δεν προχώρησε, όμως.

Γενικότερα, προφανώς και θα ήθελα να αναλάβω έναν σύλλογο στην Ελλάδα, αν επρόκειτο ένα πρότζεκτ ισχυρό και με ενδιαφέρον, όπου όλοι θα στόχευαν στη νίκη και την επιτυχία. Θα με ενδιέφερε πολύ!

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ‘τρελή’ για το ποδόσφαιρο και η τωρινή Εθνική της Ομάδα, έχει μεγάλες προοπτικές για να βρεθεί σε μεγάλα τουρνουά.

Έχω μιλήσει και με τον Στίβεν Τσούμπερ, που μου μετέφερε τα καλύτερα, για την εμπειρία του στην Ελλάδα.

Πριν φύγει από την Ελβετία για το εξωτερικό, δούλεψα μαζί του, βοηθώντας τον να βελτιωθεί. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές».

Η πατρική φιγούρα του Ρεχάγκελ και το «θαύμα» της Κάιζερσλάουτερν

Ο Τσιριάκο Σφόρτσα «έζησε» εκ των έσω, σπουδαίες προσωπικότητες των πάγκων: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ότμαρ Χίτσφελντ, Φρίντελ Ράους, αλλά και Ότο Ρεχάγκελ!

Μαζί με τον «αρχιτέκτονα» της κορυφαίας στιγμής στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας, την κατάκτηση του EURO 2004, ο Τσιριάκο Σφόρτσα είχε πετύχει μερικά χρόνια νωρίτερα, κάτι που έμοιαζε εξίσου αδύνατο: να κατακτήσει την Bundesliga με την Καϊζερσλάουτερν το 1998, παρότι μόλις είχε προβιβαστεί στην Α’ κατηγορία!

Γι΄ αυτό κι εκείνο το πρωτάθλημα Γερμανίας «μπαίνει» στο ίδιο «ζύγι» για τον ίδιο, μαζί με το Champions League του 2001 με την Μπάγερν Μονάχου ή το Κύπελλο UEFA, ξανά με τους Βαυαρούς, το 1996, ή τις παραστάσεις από το Καμπιονάτο των ’90s με την Ίντερ, το EURO και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελβετία.

«Ο Ρεχάγκελ για μένα είναι σαν πατέρας. Κορυφαίος προπονητής, ισχυρός χαρακτήρας και σπουδαία προσωπικότητα.

Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία μας. Όποτε μιλάμε για την Ελλάδα, μου τονίζει πως η χώρα ‘ζει’ για το ποδόσφαιρο, ενώ πάντα στέκεται στο πόσο μεγάλη καρδιά έχουν οι Έλληνες και την ευγνωμοσύνη που του δείχνουν.

Υπό τις οδηγίες του καταφέραμε να οδηγήσουμε την Καϊζερσλάουτερν στην κορυφή της Bundesliga, ενώ μόλις είχε ‘ανέβει’ από τη 2η κατηγορία. Πώς γίνεται;

Αν είσαι σύλλογος με ισχυρή ηγεσία, κορυφαία στελέχη και πολύ καλούς παίκτες, με μέταλλο νικητή, έτοιμους να θυσιαστούν ο ένας για τον άλλον, γίνεται. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας».

Το κεφάλαιο της προπονητικής και το «επόμενο βήμα»

Από την ημέρα που «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, το καλοκαίρι του 2006, ο Τσιριάκο Σφόρτσα πέρασε στην επόμενη πίστα: αυτήν της προπονητικής.

Αρχικά στη Λουκέρνη, μετέπειτα στη Γκρασχόπερς και μεταξύ άλλων στην πορεία, σε μία εκ των κορυφαίων ομάδων της Ελβετίας, τη Βασιλεία.

Εδώ και μερικούς μήνες, από τα μέσα του Μαρτίου του τρέχοντος έτους, αναζητά τον νέο σταθμό της καριέρας του και βάσει βιογραφικού, εντός κι εκτός των τεσσάρων γραμμών, μοιάζει δεδομένο πως δεν θα αργήσει να τον βρει.

«Όλες αυτές οι εμπειρίες μου στο ‘χορτάρι’, ως ποδοσφαιριστής, είναι πολύτιμες εκτός των τεσσάρων γραμμών. Προφανώς και με βοηθούν στη διαχείριση των παικτών.

Κατ’ εμέ, τρία στοιχεία ξεχωρίζουν τον καλό από τον κακό προπονητή: ο χαρακτήρας του, δηλαδή τι άνθρωπος είναι, η πειθαρχεία και τέλος, οι επιτυχίες που φέρνει.

Γι’ αυτό και το επόμενο βήμα στην προπονητική καριέρα μου, θέλω να είναι σε έναν σύλλογο με προοπτική να πετύχει».