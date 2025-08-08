Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα ατάκα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός ήλεγξε το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έτσι, το 0-0 (07/08) αφήνει τα πάντα ανοιχτά, για τη ρεβάνς στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα που είχαν και στα ματς με τη Ρέιντζερς. Παρά το γεγονός ότι έφτασαν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν τις φάσεις σε γκολ.

Αυτό ήταν κάτι που άφησε μία «πικρία» στον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος όμως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, έδειξε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα του ρόστερ του.

Για την ακρίβεια, μία ατάκα του Ρουί Βιτόρια είναι αρκετή, για να καταλάβει κανείς πόσο πολύ πιστεύει στις δυνατότητες της ομάδας του.

«Φέτος όλοι οι παίκτες μας πρέπει να είναι έτοιμοι να μην παίξουν, όχι να παίξουν, γιατί υπάρχει μεγάλη ποιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής.

Τι κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες λέξεις; Το γεγονός ότι ο Ρουί Βιτόρια μοιάζει πλέον απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς έχει δημιουργηθεί το «παζλ» του ρόστερ του.

Όπως φαίνεται, ο Πορτογάλος έχει στα χέρια του μία σύνθεση που του αρέσει πολύ και έτσι, έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν Παναθηναϊκό, ακριβώς όπως τον οραματίζεται.

Ένα ρόστερ γεμάτο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν πιστά το πλάνο του, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.