Οι χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι που «πλήγωσε» τον Ρουί Βιτόρια, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε φάσεις κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως το 0-0 (07/08) στο ΟΑΚΑ, αφήνει τα πάντα ανοιχτά για τον επαναληπτικό στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ σε ορισμένες στιγμές, με κυριότερες εκείνες του Πελίστρι και του Σφιντέρσκι, στο φινάλε των δύο ημιχρόνων. Ωστόσο, στο φινάλε, δεν μπόρεσε και πάλι να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, όπως συνέβη και στα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να περιορίσει την ουκρανική ομάδα σε σημαντικό βαθμό, καθώς δεν απειλήθηκε, παρά σε ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ο Ρουί Βιτόρια, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, μίλησε για την καλή εμφάνιση της ομάδας του, όμως δεν έκρυψε πως το ματς του άφησε μία «πίκρα», λόγω των φάσεων που δεν εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός.

Ωστόσο, τόνισε πως οι παίκτες του θα μπουν στον επαναληπτικό με αυτοπεποίθηση, ώστε να είναι εκείνοι που θα προκριθούν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βιτόρια στην Cosmote TV:

«Καλό παιχνίδι με καλό αντίπαλο, αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές ευκαιρίες ήταν για εμάς και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Μας αφήνει πίκρα γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο παιχνίδι και με αυτοπεποίθηση.

Είναι λίγο χρόνο ο Ζαρουρί. Έχει πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά και ήταν μέσα στις φάσεις, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός και τυχερός. Είδαμε δείγματα της ποιότητάς του. Όσο περισσότερο καιρό θα είναι μαζί μας, θα ενσωματώνεται καλύτερα.

Η ρεβάνς θα είναι στις ίδιες γραμμές. Παίζει το ποδόσφαιρό της η Σαχτάρ ανεξαρτήτου έδρας. Κι εμείς δεν φοβόμαστε να βγούμε ψηλά. Θα το κάνουμε όσο είναι εφικτό. Και ν’ αμυνθούμε ψηλά και να βγούμε στις αντεπιθέσεις. Θα δούμε πού θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Για να κρατήσουμε και την μπάλα στα πόδια μας για ν’ αναπνεύσει και λίγο η ομάδα».