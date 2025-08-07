Τα τελευταία 10 λεπτά στο ΟΑΚΑ, έκρυβαν πολλές συγκινήσεις, καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε μια.. ανάσα από το γκολ, αλλά στο τέλος κινδύνεψε να «τιμωρηθεί»!

Παναθηναϊκός και Σαχτάρ Ντόνετσκ άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς το πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, έληξε ισόπαλο με 0-0 (07/08).

Πλέον, όλα αναμένεται να κριθούν στον επαναληπτικό που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία, όπου και δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη η ουκρανική ομάδα.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πάλεψε, δημιούργησε ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Όσα έγιναν στο φινάλε, ωστόσο, και συγκεκριμένα στα τελευταία δέκα λεπτά, θα μπορούσαν να κρίνουν ολόκληρο το ματς.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο έλαβε χώρα ένα πραγματικό… roller coaster, καθώς ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ στο 80′, με μία απίθανη ευκαιρία από τον Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός έγινε κάτοχος της μπάλας στην καρδιά της περιοχής, πλάσαρε, αλλά ο Ρίζνικ ξάπλωσε στο έδαφος και αποσόβησε τον κίνδυνο!

Δύο λεπτά μετά, ο Ζαρουρί είχε την δική του στιγμή στο ντεμπούτο του, καθώς σούταρε από μακριά, όπως ο γκολκίπερ της Σαχτάρ είχε και πάλι απάντηση, κρατώντας το 0-0.

Από εκεί και πέρα, μετά από αρκετή ώρα, ήταν η στιγμή των Ουκρανών για να απειλήσουν. Πρώτα στο 89′, όταν ο Πάλμερ-Μπράουν πρόλαβε να απομακρύνει εγκαίρως και έπειτα, με ένα σουτ του Πεδρίνιο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Νταγκόφσκι να αποκρούει ασταθώς, αλλά ο Παναθηναϊκός τελικά να μην έχει κάποιο πρόβλημα.