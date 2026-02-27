Ο Παναθηναϊκός έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στους «16» του Europa League, όπου «έπεσε» πάνω στην Μπέτις. Οι μέρες των αγώνων.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), ο Παναθηναϊκός έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στη φάση των «16» του Europa League, όπου θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι, απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια, γνωρίζοντας πως επόμενο «εμπόδιο» στο ταξίδι του, θα είναι είτε η 3η, είτε η 4η ομάδα, από την τελική κατάταξη στη League Phase του Europa League. Εν τέλει, «έπεσε» πάνω στην ισπανική Μπέτις.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου είτε στη Λεωφόρο, είτε στο ΟΑΚΑ, με τη ρεβάνς να γίνεται μία εβδομάδα αργότερα στην Ισπανία. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει την Μπέτις και να προκριθεί στα προημιτελικά, θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια από το ζευγάρι Φερεντσβάρος-Μπράγκα.

Αναλυτικά, όλα τα ζευγάρια στη φάση των «16» του Europa League:

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Μπολόνια – Ρόμα

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Στουτγκάρδη – Πόρτο

Παναθηναϊκός – Μπέτις

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

Θέλτα – Λιόν

Λιλ – Άστον Βίλα

Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26: