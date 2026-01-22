Ο Παναθηναϊκός δίνει μία σπουδαία «μάχη» στην Ουγγαρία κόντρα στη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00). Ποιες είναι οι σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα;

Ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει στην Ουγγαρία και είναι έτοιμος, για μία μεγάλη «μάχη» με τη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» είναι στους 10 βαθμούς και με νίκη, θα έχουν κάνει ένα τεράστιο βήμα, ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση. Τι έχει στο «μυαλό» του ο Ράφα Μπενίτεθ;

Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε μία «έκπληξη», καθώς είναι πιθανό το σενάριο να υπάρξουν τρεις κεντρικοί αμυντικοί.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Τρεις μπροστά του, όλα δείχνουν ότι θα είναι οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Ίνγκι Ίνγκασον.

Τη μία πλευρά -πιθανότατα- θα αναλάβει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στα δεξιά θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Το διαφορετικό «στοιχείο», που μπορεί να δώσει ο Κραλ στο κέντρο του Παναθηναϊκού Παναθηναϊκός και Ουνιόν Βερολίνου είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για τον Άλεξ Καρλ. Ποιο είναι το «στοιχείο», που μπορεί να φέρει ο Τσέχος μέσος στους «πράσινους»;

Στα χαφ το προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή, για να ξεκινήσουν έχουν οι Ρενάτο Σάντσες, Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ από πίσω του θα έχουμε τον Φακούντο Πελίστρι, σε ρόλο περιφερειακού επιθετικού.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σιώπης, Σάντσες, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.