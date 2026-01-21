Το Ole.gr σάς «ζεσταίνει» πριν το Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22/01, 22:00), με τον Σάντορ Τόργκελε! Σε μία απολαυστική συζήτηση, που έχει «μέσα» από τον Μπαρνάμπας Βάργκα, μέχρι και τις αναμνήσεις του από την Ελλάδα.

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Έκανε το δρομολόγιο Αγγλία – Ελλάδα, πριν από περίπου μία 20ετία, αλλά έρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Κι όλα αυτά, λόγω του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Σάντορ Τόργκελε μπορεί να μην βρήκε σταθερότητα στο σκοράρισμα, αλλά έχει να θυμάται πολλές καλές αναμνήσεις από το πέρασμά του στα μέρη μας.

Πλέον, στα 43 του έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του και έχει αλλάξει καριέρα. Είναι ατζέντης και έχει στον «κατάλογό» του, αρκετούς ποδοσφαιριστές από την Ουγγαρία.

Credits: Intime

Το Ole.gr μπόρεσε να τον εντοπίσει, ώστε να σας «ζεστάνει» για την αναμέτρηση της Φερεντσβάρος ενάντια στον Παναθηναϊκό (22/01, 22:00), για την 7η αγωνιστική του Europa League. Άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά και τις δύο ομάδες.

Μπορεί να μην έχει παίξει ποτέ στο κλαμπ της πατρίδας του, αλλά σίγουρα ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι εμείς. Μία απολαυστική συζήτηση, που «μεταφράστηκε» σε περίπου 1.200 λέξεις.

Δεν έλειψε τίποτα. Μίλησε για όλους και για όλα. Από τον Μπαρνάμπας Βάργκα, τα δυνατά «χαρτιά» της Φερεντσβάρος, μέχρι και τα όσα έζησε στην Ελλάδα.

«Πρόβλημα η πώληση του Βάργκα»

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς από τις πρώτες του κι όλας δηλώσεις το πόσο καλή άποψη έχει για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Σάντορ Τόργκελε ουκ ολίγες φορές, μίλησε για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, τονίζοντας πως η πώλησή του είναι πρόβλημα για τη Φερεντσβάρος.

«Δεν ακολουθώ πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έχω έναν πολύ καλό φίλο που ζει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ακολουθώ τη διοργάνωση. Ξέρω τα αποτελέσματα. Ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Δεν είμαι πολύ κοντά στο τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι η Φερεντσβάρος παίζει στην έδρα της και δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, έχει ένα πρόβλημα, γιατί πούλησε τον Βάργκα στην ΑΕΚ. Χωρίς επιθετικό είναι πολύ δύσκολο να παίξεις. Ήταν ο καλύτερος επιθετικός στην Ουγγαρία, στο πρωτάθλημα, στην εθνική. Είναι πολύ δύσκολο να φέρει άλλους παίκτες που έχουν την ίδια ποιότητα. Είναι δύσκολο. Τώρα η κατάσταση στη Φερεντσβάρος με τον Βάργκα είναι αρκετά δύσκολη.

Νομίζω ότι ήταν ένα καλό βήμα για τον Βάργκα. Δεν είναι νέος πλέον, αλλά είναι ένα καλό βήμα, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο ισχυρό από της Ουγγαρίας. Φυσικά, εξαρτάται και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο νέος παίκτης πρέπει να δείχνει πράγματα. Συμφωνώ με την επιλογή του Βάργκα να πάει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι ήταν μία εξαιρετική επιλογή».

«Η Φερεντσβάρος τα πάει πολύ καλά στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα κάτι της ‘λείπει’»

Μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά στην τεχνική ηγεσία της Φερεντσβάρος θα βρούμε έναν άνθρωπο, που έκανε φανταστικά πράγματα στην Premier League ως ποδοσφαιριστής.

Ο Ρόμπι Κιν, μετά από μία μεγάλη καριέρα ως αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο βήμα. Με τον Σάντορ Τόργκελε να σχολιάζει τα όσα έχει δει στην πορεία του Ιρλανδού τεχνικού.

«Η Φερεντσβάρος εδώ στην Ουγγαρία είναι επιθετική ομάδα. Έχουν τη μεγαλύτερη ομάδα, τους πιο δυνατούς παίκτες και παίζουν κάθε φορά επιθετικά. Νομίζω ότι θα κάνουν ακριβώς το ίδιο στο γήπεδό τους. Οι φίλοι της, μαζί με τους παίκτες, κάνουν μία πολύ δυνατή ομάδα. Επομένως είναι ‘μέσα’ στους στόχους της Ευρώπης, γιατί έχουν καλούς παίκτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουν οι αντίπαλοί τους είναι το πώς θα αμυνθούν. Εάν έχουν καλούς παίκτες που παίζουν εντός έδρας, έχουν και ένα πλεονέκτημα. Όμως όπως είπα πριν, δεν είναι εύκολο χωρίς τον Βάργκα. Εργάζονται ήδη στην ομάδα για να φέρουν τον αντικαταστάτη του, αλλά σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο για τη Φερεντσβάρος. Η δουλειά του Ρόμπι Κιν εδώ στην Ουγγαρία πιστεύω ότι είναι καλή. Στην Ευρώπη η Φερεντσβάρος τα πάει πάρα πολύ καλα. Όμως, όταν παίζει στο πρωτάθλημα κάτι ‘λείπει’. Προσπαθεί να φτιάξει κάτι, όμως ακόμα δεν έχει βρει το γιατί και το πώς το κάνει αυτό στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Ακόμα προσπαθεί να ψάξει για να βρει τι είναι αυτό που ‘λείπει’ σε ό,τι αφορά μόνο το πρωτάθλημα. Κι αυτό, γιατί στην Ευρώπη τα πηγαίνει εξαιρετικά, παίζει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω, ότι χρειάζεται να βρει τι ακριβώς ‘λείπει’ στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Ωστόσο, πάμε πάλι στο ίδιο πράγμα. Ο Βάργκα ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο γιατί σκόραρε, αλλά για το τι έκανε στο γήπεδο. Βέβαια, χωρίς τα γκολ του θα είναι πολύ δύσκολη για τη Φερεντσβάρος αυτή τη χρονιά. Πρέπει να βρεις τον σωστό παίκτη που γνωρίζει το πρωτάθλημα, γνωρίζει τον προπονητή, γνωρίζει τους παίκτες. Οπότε χωρίς αυτόν τον παίκτη δεν είναι εύκολο».

Στο ερώτημα: ποιον παίκτη «ξεχωρίζει» από τη Φερεντσβάρος είχαμε και μία ξεκάθαρη απάντηση. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα «έλειπε», αλλά και το όνομα του Άλεξ Τοτ που ακούσαμε ετοίμασε τις «βαλίτσες» του, αφού πήγε στην Μπόρνμουθ.

Ένας παίκτη, που ο Σάντορ Τόργκελε είχε «διαλέξει» για τα όσα έχει κάνει, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

«Ο Άλεξ Τοτ παίζει στο κέντρο αλλά δεν είναι τόσο επιθετικογενής, αλλά τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο είναι εξαιρετικά Είναι ένα νεαρό παιδί, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ήδη στην εθνική ομάδα και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Όμως, σε ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον ποδοσφαιριστή, καθώς πιστεύω πως συνολικά σαν ομάδα είναι πάρα πολύ καλή η Φερεντσβάρος. Αν μιλούσαμε πριν λίγο μπορούσα να πω τον Βάργκα, αλλά τώρα δεν είναι πια εδώ δεν μπορώ να πω έναν παίκτη, που είναι πολύ σημαντικός και επικίνδυνος για τον αντίπαλο».

Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

«Αν σκόραρα, κανείς δεν θα με έβαζε στον πάγκο»

Η συζήτηση έφτασε και στα δικά του χρόνια, που ήταν ποδοσφαιριστής. Από το «πώς» ήρθε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στο «λάθος» του, αλλά και τις στιγμές που θυμάται μέχρι και σήμερα στους «πράσινους».

«Όταν έπαιζα στην Αγγλία, στην Κρίσταλ Πάλας, είχα την ευκαιρία να πάω στην Ελλάδα. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος να πάω εκεί γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε εκείνη τη χρονιά στο Champions League. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Τους πρώτους μήνες ήμουν πολύ καλά, γιατί μπορούσα να παίξω στο πρωτάθλημα, στο Champions League. Όλα ήταν καλά και μετά αλλάξαν όλα. Έκανα λάθος και μετά δεν μπορούσα να βρω μια καλή εμφάνιση, για να κρατήσω τη θέση μου στην ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άσχημο, γιατί ό,τι συνέβη εκείνη τη σεζόν στον Παναθηναϊκό ήταν δικό μου λάθος. Αν σκόραρα σε κάθε παιχνίδι κανείς δε θα με έβαζε στον πάγκο. Ο Μαλεζάνι ήταν ο προπονητής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Όλα είναι στο παρελθόν, έκανα λάθος και έτσι είναι. Ήταν καλή απόφαση να πάω εκεί, γιατί μπορούσα να παίξω στο Champions League, γιατί μπορούσα να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα οπότε έχω θετικές μνήμης όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τη Βέρντερ Βρέμης ήταν μια καλή ανάμνηση για εμένα. Ιδιαίτερα όταν παίξαμε ενάντια στην Μπαρτσελόνα, όχι το εκτός έδρας γιατί χάσαμε. Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα, αλλά όταν παίξαμε στην έδρα μας, το 0-0 ήταν εξαιρετικό. Όταν παίξαμε ενάντια στη Βέρντερ Βρέμης, τούς κερδίσαμε, μπόρεσα να δώσω ασίστ. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμένα, αλλά ήθελα να δείξω την ποιότητά μου περισσότερο από ό,τι συνέβη, αλλά αυτή είναι η ζωή».

«Δεν έπρεπε να έκανα αυτά τα χαζά πράγματα»

Μετά από έναν χρόνο στον Παναθηναϊκό, είχαμε μία εγχώρια «μετακίνηση». Κι αυτό, επειδή από το «τριφύλλι» πήγε στον ΠΑΟΚ.

Γιατί είχαμε αυτή τη μεταγραφή, τι έζησε στον έναν χρόνο που έμεινε στη Θεσσαλονίκη και τι είχε συμβεί με τον Θοδωρή Ζαγοράκη; Όλα αυτά τα ερωτήματα, είχαν και τις δικές τους απαντήσεις.

«Γιατί ο Σαλπιγγίδης ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον αγοράσει, και ήταν μια συμφωνία που ο Παναθηναϊκός πλήρωσε κάποια χρήματα στον ΠΑΟΚ και έδωσε και τρεις παίκτες, και εγώ ήμουν ο ένας από τους τρεις. Γι’ αυτό πήγα πίσω στην Ελλάδα. Αυτό τον έναν χρόνο είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Κανένας δεν γνωρίζει τι γινόταν εκεί, οπότε χάθηκαν πολλά χρήματα, οι οπαδοί δεν ήταν χαρούμενοι με την ομάδα. Τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα, οπότε κάθε φορά, κάθε μέρα, κάποιο πρόβλημα, ο ‘ξένος’ παίκτης ενάντια στον Έλληνα παίκτη. Δεν ήταν καλή κατάσταση εκείνη τη χρονιά εκεί, αλλά μπορώ να θυμάμαι καλά παιχνίδια όταν κερδίσαμε στο σπίτι τον Άρη, όταν κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν κάποια καλά παιχνίδια, αλλά αν θυμάμαι όλη αυτή την χρονιά, θυμάμαι πιο πολύ τα δύσκολα πράγματα.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό συνέβη στο παρελθόν. Αυτό έγινε σε μία προπόνηση, παίζαμε ενάντια και μετά είχαμε πολλές ‘μονομαχίες’ στην προπόνηση. Συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά αυτό έγινε. Αυτό είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι το μεγαλύτερο όνομα εδώ στην Ελλάδα, οπότε έπρεπε να είχα αντιδράσει πιο έξυπνα στην προπόνηση. Δεν έπρεπε να είχα κάνει αυτά τα χαζά πράγματα. Έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν έπρεπε να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του. Έπρεπε να μην πω τίποτα και μετά κάποια άλλα πράγματα ίσως να μην γίνονταν, αλλά όταν ήμουν νέος έκανα το λάθος και αυτό ήταν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Θοδωρή. Σέβομαι όλα όσα έκανε στην καριέρα του και μετά την απόσυρσή του».

Στο κλείσιμο αυτής της όμορφης συζήτησης, η κουβέντα πήγε ξανά στις όμορφες στιγμές στην Ελλάδα, με τον Σάντορ Τόργκελε να νιώθει απόλυτα «δικαιωμένος», που έστω και για δύο χρόνια πέρασε από τα μέρη μας.

«Είπαμε ήδη μερικά πράγματα, για τα δύο χρόνια στην Ελλάδα. Το Champions League. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν ‘τρελοί’, με τα όσα έκαναν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Αυτό είναι μία ευχάριστη ανάμνηση για εμένα. Ωστόσο, δεν ξεχνώ ποτέ την Ελλάδα, γιατί κάθε χρόνο γυρνάω πίσω. Αν είχα κάποιο πρόβλημα με την Ελλάδα ή με κάποιον άλλο, δεν θα γυρνούσα πίσω, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Μου αρέσει πολύ η χώρα, το φαγητό, οι άνθρωποι. Ο Θεός μού έλεγε ‘να πάω πίσω κάθε φορά στην Ελλάδα’. Όταν ο Θεός μού έδωσε αυτήν την ευκαιρία να παίξω εκεί, είμαιπολύ χαρούμενος για αυτό».