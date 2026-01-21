Παναθηναϊκός και Ουνιόν Βερολίνου είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για τον Άλεξ Καρλ. Ποιο είναι το «στοιχείο», που μπορεί να φέρει ο Τσέχος μέσος στους «πράσινους»;

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δίνει σε λίγες ώρες μία σημαντική αναμέτρηση για τη League Phase του Europa League. Ωστόσο, το μυαλό του είναι και στα μεταγραφικά. Μία περίπτωση, που είχαν «κυκλώσει» εδώ και αρκετό καιρό οι «πράσινοι» ήταν ο Άλεξ Κραλ.

Ο Τσέχος μέσος ανήκει τη -δεδομένη στιγμή- στην Ουνιόν Βερολίνουκαι όλα δείχνουν ότι υπάρχει θετικό κλίμα στις συζητήσεις με των δύο ομάδων. Επομένως, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να έχουμε deal, ακόμα και σε λίγες ώρες.

Τι μπορεί να «δώσει» ο Κραλ στον Παναθηναϊκό

Μιλάμε για έναν 27χρονο ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 4.000.000 ευρώ στο Transfermarkt και κυρίως παίζει στη θέση «6».

Το συμβόλαιό του λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι, οπότε και είναι μία πιο εύκολη περίπτωση, στο θέμα των διαπραγματεύσεων.

Είναι διεθνής, με την εθνική ομάδα της Τσεχίας, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της 48 φορές έχοντας δύο γκολ.

Ωστόσο, η περίπτωσή του μπορεί να φέρει και «κάτι», που… λείπει από το κέντρο του Παναθηναϊκού. Τι είναι αυτό; Το ύψος, καθώς κανείς παίκτης στον χώρο του, δεν τον «ξεπερνάει».

Ο Τσέχος μέσος «βλέπει» τον κόσμο από τα 186 εκατοστά, ο αμέσως επόμενα πιο ψηλός παίκτης στον χώρο του κέντρου είναι ο Σωτήρης Κοντούρης, που είναι στο 1.83μ.

Επομένως, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις εναέριες μονομαχίες, αλλά και στις στατικές φάσεις.

Δηλαδή, μία περίπτωση, που μπορεί να «δώσει» στον Παναθηναϊκό «ασφάλεια» στον αέρα. Όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

Κι αυτό, γιατί το «τριφύλλι» έχει παίκτες στα χαφ, όπως οι Μανώλης Σιώπης, Πέδρο Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, που οι εναέριες μονομαχίες δεν είναι από τα δυνατά τους «χαρτιά».