Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00) μίλησε για τα δύο στοιχεία-κλειδιά, που θέλει να βλέπει απ’ την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 7η «αποστολή» του στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» παίζουν στην έδρα της Φερεντσβάρος (22/01, 22:00), μία πολύ σημαντική αναμέτρηση.

Κι αυτό, γιατί μπορεί να κρίνει και σε μεγάλο βαθμό το τελικό τους «πλασάρισμα» στη διοργάνωση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου για το εν λόγω ματς, μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.

Μέσα σε όλα αναφέρθηκε στα δύο σημεία-κλειδιά, που θέλει να βλέπει από την ομάδα του, όσο δεν έχει ακόμη «σταθερή ταυτότητα». Ποια ήταν αυτά; Η ευελιξία, αλλά και η ισορροπία, καθώς αυτά θέλει να δει απ’ τους «πράσινους».

Αναλυτικά, τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για τη σημασία του αγώνα με τη Φερεντσβάρος και τα στοιχεία που περιμένει να βγάλουν οι παίκτες του στο γήπεδο:

«Είναι σημαντικό ματς για εμάς. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για κάθε διοργάνωση. Είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα έχουμε το Europa League απέναντι σε καλή ομάδα με καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να είμαστε στο 100%, ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Το σημαντικό είναι να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Μου άρεσε η απάντηση του Πελίστρι στη σχετική ερώτηση, διότι δεν είχαμε μιλήσει πριν για αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Απαιτείται σκληρή δουλειά, για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε».

Για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του απέναντι στη Φερεντσβάρος, στον δρόμο για το καλό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία:

«Έχουμε κάνει ανάλυση του αντιπάλου. Είναι καλή ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή μπάλας και να πιέσει τον αντίπαλο ψηλά ώστε να κάνει λάθη. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα μας βάλει ο αντίπαλος».

Για την αγωνιστική ταυτότητα που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός και τη δική του οπτική γωνία για το πού βρίσκεται η ομάδα στο κομμάτι αυτό:

«Αυτό εξαρτάται από τους παίκτες που είχαμε και θα έχουμε. Μόλις η μεταβατική περίοδος ολοκληρωθεί, θα αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα προσαρμόσουμε την τακτική μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε περίπου τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, υπό αυτές τις συνθήκες. Για εμένα το κύριο σημείο είναι η ισορροπία στο παιχνίδι. Ιδανικά, θα ήθελα να παίξουμε σε υψηλό ρυθμό, να έχουμε ευελιξία, να έχουμε κατοχή της μπάλας όποτε πρέπει και να κερδίζουμε άμεσα την μπάλα».

Για τις δύο μεταγραφικές απώλειες της Φερεντσβάρος και πώς επηρεάζουν το πλάνο του:

«Αναλύσαμε τον αντίπαλο και πώς παίζει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μία μικρή λίστα παικτών για την Ευρώπη και θεωρούμε πώς όλα εξαρτώνται από τους παίκτες που έχουμε εμείς διαθέσιμους. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε παίκτες αυτή τη στιγμή. Άρα όπως θα το διαχειριστούμε εμείς, θα το διαχειριστεί και ο αντίπαλος».

Για την άποψή του για τον Ρόμπι Κιν που τον είχε στη Λίβερπουλ παίκτη και ποια είναι η γνώμη του για τον προπονητή Κιν:

«Τα πηγαίνει πολύ καλά, η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο, τον συνάντησα πρόσφατα σε ένα συνέδριο της UEFA. Είναι καλός προπονητής, με καθαρό πλάνο και ξεκάθαρες ιδέες. Θα τα πάει πολύ καλά».