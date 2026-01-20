Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00). Ποιο νέο πρόσωπο επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του τη βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και στρέφει πλέον το βλέμμα του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς την Πέμπτη (22/01, 22:00) αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο πλαίσιο της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στην προπόνηση της Τρίτης (20/1), οι «πράσινοι» δούλεψαν αρχικά στην προθέρμανση, στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην τακτική, έπαιξαν σε περιορισμένο χώρο και έκλεισαν το πρόγραμμα με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Η αποστολή της ομάδας αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (21/1) με προορισμό την Ουγγαρία.

Ενόψει του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του τους Τζούριτσιτς και Ντέσερς, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα θεραπείας. Αντίθετα, ο Ισπανός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά σε αποστολή τον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος επέστρεψε στο «τριφύλλι» μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Λεβαδειακό.

Ο 20χρονος αμυντικός κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε μιάμιση σεζόν με τον Λεβαδειακό, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.