Οι πιθανότητες που έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, για να προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa League.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στα πρώτα ματς στην έδρα τους, για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League.

Αρχικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε από τη Θέλτα με 2-1 (19/02) στην Τούμπα και έτσι, καλείται να ψάξει τη νίκη στην Ισπανία.

Έπειτα, το «τριφύλλι» έμεινε στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν (19/02) στο ΟΑΚΑ, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη.

Τι πιθανότητες, όμως, έχουν πλέον ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, για να προκριθούν στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Θεσσαλονικείς διατηρούν μόλις 13% πιθανότητες πρόκρισης, μέσα στην έδρα της Θέλτα.

Από την άλλη πλευρά, σε μειονεκτική θέση είναι και οι «πράσινοι». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει στο Πλζεν, με 33% πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.