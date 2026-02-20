ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στα πρώτα ματς στην έδρα τους, για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League.
Αρχικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε από τη Θέλτα με 2-1 (19/02) στην Τούμπα και έτσι, καλείται να ψάξει τη νίκη στην Ισπανία.
Έπειτα, το «τριφύλλι» έμεινε στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν (19/02) στο ΟΑΚΑ, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη.
Τι πιθανότητες, όμως, έχουν πλέον ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, για να προκριθούν στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης;
Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Θεσσαλονικείς διατηρούν μόλις 13% πιθανότητες πρόκρισης, μέσα στην έδρα της Θέλτα.
Από την άλλη πλευρά, σε μειονεκτική θέση είναι και οι «πράσινοι». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει στο Πλζεν, με 33% πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.