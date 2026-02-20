ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στα πρώτα ματς στην έδρα τους, για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League.

Αρχικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε από τη Θέλτα με 2-1 (19/02) στην Τούμπα και έτσι, καλείται να ψάξει τη νίκη στην Ισπανία.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη «στιγμή» που έψαχνε, αλλά η Θέλτα τού «έσπασε» ένα απίστευτο σερί! (video)

ΠΑΟΚ Μαγκομέντ Οζντόεφ

O ΠΑΟΚ κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης, αλλά η Θέλτα (19/02, 1-2) μπόρεσε να του «σπάσει» ένα απίστευτο σερί!

ole.gr

Έπειτα, το «τριφύλλι» έμεινε στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν (19/02) στο ΟΑΚΑ, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη.

Τι πιθανότητες, όμως, έχουν πλέον ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, για να προκριθούν στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

Ο Τεττέη κατάφερε… μόνος του, ό,τι καμία ομάδα στο Europa League κόντρα στην Πλζεν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό! (video)

Ανδρεάς Τεττέη Παναθηναϊκός

Απίθανος Ανδρέας Τεττέη έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 2-2), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό!

ole.gr

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Θεσσαλονικείς διατηρούν μόλις 13% πιθανότητες πρόκρισης, μέσα στην έδρα της Θέλτα.

Από την άλλη πλευρά, σε μειονεκτική θέση είναι και οι «πράσινοι». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει στο Πλζεν, με 33% πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.