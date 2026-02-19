O ΠΑΟΚ κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης, αλλά η Θέλτα (19/02, 1-2) μπόρεσε να του «σπάσει» ένα απίστευτο σερί!

Ο ΠΑΟΚ θα «κυνηγάει» στην Ισπανία. Η πρώτη αναμέτρηση για τα Play Offs του Europa League έφερε τον «Δικέφαλο του Βορρά» πίσω στο σκορ απέναντι στη Θέλτα (19/02, 1-2).

Η ομάδα απ’ την ιβηρική χερσόνησο, μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει δύο τέρματα και να «κλειδώσει» τη νίκη της.

Ωστόσο, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβασε… ταχύτητα και μπόρεσε να βρει τη «στιγμή» της. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με μία εκπληκτική μπαλιά βρήκε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και αυτός με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 1-2!

Ένα αποτέλεσμα, που αφήνει «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση. Ωστόσο, δεν ήταν ικανό για να μην «σπάσει» ένα απίθανο σερί για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το σερί που «έσπασε», μετά από έναν χρόνο

Ο ΠΑΟΚ είχε «εκματελευτεί» την Τούμπα ουκ ολίγες φορές τη φετινή σεζόν. Αρκεί να σκεφτούμε πως ήταν αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις, όταν έπαιζε στην έδρα του!

Την ίδια ώρα, υπήρχαν και ματς από την προηγούμενη σεζόν, που δίνουν ακόμα μεγαλύτερη «έκταση» σε αυτό το αήττητο σερί.

Πού θα πρέπει να πάμε, για να βρούμε την τελευταία φορά, που έχασε στο «σπίτι» του;

Στις 13/02/2025. Δηλαδή, περίπου τέτοιες ημέρες, πριν από έναν χρόνο! Και πάλι για τα Play Offs του Europa League, μόνο που ο αντίπαλος ήταν διαφορετικός.

Τότε, η Στεάουα Βουκουρεστίου είχε κερδίσει με 2-1 και είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στους «16», με ακόμα μία νίκη στη Ρουμανία.

Από τότε, οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν χάσει ποτέ στην έδρα τους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Συνολικά, 20 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, σε όλες τις διοργανώσεις από τις 14 Φλεβάρη του 2025 και έπειτα. Ωστόσο, η Θέλτα μπόρεσε να γίνει η ομάδα, που «σπάει» αυτό το απίθανο σερί, που είχαμε τον τελευταίο χρόνο.