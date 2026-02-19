Απίθανος Ανδρέας Τεττέη έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 2-2), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό!

Όλα «ανοιχτά» για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη φάση των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 2-2) και τώρα τα πάντα θα κριθούν στην Τσεχία.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Ανδρέα Τεττέη.

Στο 31ο λεπτό, με μία τρομερή κεφαλιά, μπόρεσε να κάνει το 1-1, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Στο 61’ ήταν ο ποδοσφαιριστής, που έκανε την ανατροπή, αφού με μία ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ενέργεια έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχυτα.

Κι όλα αυτά, στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, με τον Έλληνα επιθετικό να καταφέρνει… μόνος του, ό,τι καμία άλλη ομάδα στο Europa League. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό.

Μόνος του, απέναντι σε… έξι ομάδες

Όλοι γνωρίζαμε πως η Βικτόρια Πλζεν, είναι μία ομάδα, που έχει πολύ σταθερή πορεία στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το δυνατό της «χαρτί»; Η άμυνά της, αρκεί να δούμε πως σε όλη τη League Phase είχε δεχτεί μονάχα τρία γκολ!

Ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, όταν μιλάμε για μία διοργάνωση και έναν όμιλο, που κάθε ομάδα δίνει οκτώ αγώνες. Ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο της υπόθεσης;

Ποτέ της δεν είχε μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της δύο φορές, σε ένα παιχνίδι, ανεξάρτητα τον αντίπαλο! Φυσικά, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό και τα γκολ του επιθετικού του.

Κι όμως, έπρεπε να φτάσουμε στα Play Offs της διοργάνωσης και τον Ανδρέα Τεττέη για να βρούμε κάτι τέτοιο!

Με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει δύο φορές και να «ξεπερνάει» οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπήκε στον δρόμο των Τσέχων.

Παρ’ όλα αυτά, τα «πεπραγμένα» του δεν ήταν αρκετά για το «τριφύλλι», που θα «ψάξει» ένα θετικό αποτέλεσμα σε μία εβδομάδα, για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.