Τι και αν ξεκίνησε τη σεζόν με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής; Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει «μεταμορφωθεί» και ο Παναθηναϊκός μόνο χαρούμενος θα μπορούσε να είναι!

Ο Παναθηναϊκός βλέπει τον Βισέντε Ταμπόρδα και χαμογελάει! Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός στην αρχή της σεζόν είχε δυσκολευτεί αρκετά.

Δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενώ πολλές ήταν οι φορές, που έμενε στον πάγκο ή εκτός αποστολής.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε μία πραγματική «μεταμόρφωση». Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής πετάει «φωτιές», βοηθάει τους «πράσινους» και πλέον είναι από τα βασικά «γρανάζια» του Ράφα Μπενίτεθ.

Το τελευταίο του «χτύπημα» ήρθε απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0), όταν και ανέλαβε τη δύσκολη ευθύνη να ευστοχήσει σε πέναλτι στο 88ο λεπτό.

Δεν αστόχησε και συνέχισε να γράφει την ιστορία του, που μέχρι και πριν 88 ημέρες ελάχιστοι θα περίμεναν!

Η «μεταμόρφωση» του Ταμπόρδα

Οι πολλές αλλαγές προπονητών, αλλά και η γρήγορη μετάβαση από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, είχαν περιορίσει πολύ το χρόνο συμμετοχής του.

Άλλωστε, είχε μαζέψει πολλά «μηδενικά» δίπλα σε ματς, από την Day 1 του στην Ελλάδα.

Για την ακρίβεια, ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει μείνει εκτός αποστολής συνολικά 20 φορές!

Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. Όμως, όλα δείχνουν πως δύσκολα θα κάνει και άλλη «πρόσθεση», αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο.

Όλα ξεκίνησαν πριν από 87 ημέρες. Πιο συγκεκριμένα στις 17 Δεκεμβρίου του 2025. Τότε, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 2-1 την Καβάλα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σε ένα ματς που χρειαζόταν μία «μεγαλύτερη» νίκη, για να αποφύγει πιο δύσκολα «ζευγαρώματα».

Ο Βισέντε Ταμπόρδα πέτυχε το «παρθενικό» του τέρμα με τον Παναθηναϊκό, αλλά με τίποτα δεν μας «προϊδέασε», για όσα θα έρθουν.

Στην ουσία το παιχνίδι που ήταν και το turning point του, ήταν εκείνο με τη Ρόμα (29/01, 1-1) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε να διαχειριστεί πολλές απουσίες, οι οποίες έφεραν τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή στη βασική ενδεκάδα.

Όχι μόνο σκόραρε, αλλά είχε και πολύ καλή παρουσία. Από τότε μόνο «ανεβαίνει». Σκοράρει, δημιουργεί και απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0) έφτασε τις εννέα συμμετοχές σε γκολ στη σεζόν.

Ακόμα και αν 20 ματς τα έχει δει ως… θεατής!