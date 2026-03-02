Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός-Άρης (01/03, 3-1), όπου μεταξύ άλλων σχολίων για το ματς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Βισέντε Ταμπόρδα, μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είναι ό,τι πιο «καυτό» διαθέτει επιθετικά ο Παναθηναϊκός το τελευταίο χρονικό διάστημα, μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη. Μες τον τελευταίο μήνα, οι δυο τους έχουν σκοράρει τα 10 από τα 14 γκολ του Παναθηναϊκού συνολικά, ξεκινώντας από το ματς με τη Ρόμα, έως αυτό απέναντι στον Άρη: έξι γκολ ο Τεττέη και τέσσερα ο Ταμπόρδα.

Προφανώς, το γεγονός πως ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο μισό της σεζόν, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε να απαντήσει ξανά, στο τι έχει αλλάξει πλέον και ο Παναθηναϊκός παίρνει τόσα πολλά από τον Βισέντε Ταμπόρδα:

«Κάθε παίκτης έχει τον χρόνο στον οποίον θα έρθει στην κατάλληλη φόρμα και να δώσει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των «πρασίνων», για να συμπληρώσει. «Ο Ταμπόρδα δουλεύει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ στις προπονήσεις. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και πλέον έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ομάδα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο και γρήγορα πέτυχε γκολ, είχε και σχεδόν μια ασίστ. Νιώθει πολύ καλά, πιστεύει στις δυνατότητές του και εμείς του δίνουμε την ευκαιρία να τις αναδείξει».