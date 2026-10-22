Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μετά τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, οι Πειραιώτες αναζητούν το 3/3, ώστε να φτάσουν από νωρίς στους εννέα βαθμούς και να βάλουν σοβαρή υποψηφιότητα για την πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα. Κάτι που εάν συμβεί, σημαίνει πως θα εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει αντιμετωπίσει πολλές τσέχικες ομάδες, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής του πορείας. Για την ακρίβεια έχει βρει στον δρόμο του μόλις μία μέχρι στιγμής.

Για να την εντοπίσουμε, χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω στο καλοκαίρι του 2019, όταν οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονταν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τότε είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την Βικτόρια Πλζεν.

Στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία, που ήταν και η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν για την ομάδα -εκείνη την περίοδο- του Πέδρο Μαρτίνς, οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 0-0.

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Στον επαναληπτικό, όμως, ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ιδίως στο δεύτερο μέρος. Πέτυχε τέσσερα γκολ στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Γκιγιέρμε να σκοράρει εις διπλούν και τους Γκερέρο, Σεμέδο να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, για να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, σε μία σεζόν που κατάφερε να μπει στη φάση των ομίλων του Champions League.

Πλέον, οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με ακόμα έναν σύλλογο από την Τσεχία, ευελπιστώντας να έχουν ανάλογο αποτέλεσμα με ό,τι έκαναν πριν από επτά χρόνια.

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