Ο Εστεμπάν Λεπόλ κάνει τη διαφορά στη Ρεν, με την αξία του να φτάσει σε διπλάσια επίπεδα από όλο τον ΟΦΗ!

Η διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία μεταξύ ΟΦΗ και Ρεν, που κοντράρονται στη Βρετάνη (15/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, μοιάζει χαοτική.

Η γαλλική ομάδα, βάσει Transfermarkt, φτάνει συνολικά στα 253,40 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που οι Κρητικοί βρίσκονται στα 21.78 εκατομμύρια.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως ο πιο «ακριβός» παίκτης της Ρεν έχει τη διπλάσια χρηματιστηριακή αξία, συγκριτικά με ολόκληρο το ρόστερ του ΟΦΗ.

Πρόκειται, φυσικά, για τον Εστεμπάν Λεπόν, ο οποίος κοστίζει, σύμφωνα με το Transfermarkt, 45 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γάλλος επιθετικός είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Ρεν. Στα 26 του χρόνια, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη φετινή αγωνιστική περίοδο, μετρώντας 4 γκολ σε 7 αναμετρήσεις.

Στη Ρεν βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2025, όταν και πήρε μεταγραφή από την Ανζέρ έναντι 13,5 εκατομμυρίων. Έκτοτε, και με τα 21 τέρματα που πέτυχε την περασμένη σεζόν, έχει εκτοξεύσει την αξία του, τραβώντας τα βλέμματα των ευρωπαϊκών συλλόγων.