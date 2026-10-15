Ο Χρήστος Κόντης έφυγε με μία μεγάλη «πικρία» από το τελικό αποτέλεσμα του Ρεν – ΟΦΗ (15/10, 2-1), κάτι που φάνηκε στις δηλώσεις του.

Ο ΟΦΗ πήγε να πάρει ακόμα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα απέναντι στη Ρεν (15/10, 2-1), με τον Ταξιάρχη Φούντα.

Ωστόσο, οι Γάλλοι με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσαν να φέρουν «τούμπα» την αναμέτρηση.

Σε ένα ματς που ο ΟΦΗ δεν δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις, αλλά δεν ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα.

Γι’ αυτό και ο Χρήστος Κόντης έφυγε με μία μεγάλη «πικρία» από το παιχνίδι. Κάτι που φάνηκε και στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV, με τον Έλληνα τεχνικό να θεωρεί πως η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Κρίμα, αδικούμε τους εαυτούς μας σε ένα παιχνίδι που για 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα και πιεστική.

Δώσαμε κατοχή γιατί ξέραμε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνοι στον χώρο. Ήμασταν απλά καλοί στις αλληλοκαλύψεις, στο πώς κλείναμε και δεν αφήναμε να δημιουργήσει, να κάνει το παιχνίδι που ξέρει και προηγηθήκαμε νωρίς.

Αλλά στο τέλος μας πειράζει πολύ και ο τρόπος που χάσαμε και ότι χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και φτάσαμε στο 1-1 και πονάει πολύ περισσότερο όταν χάνεις έστω και τον έναν βαθμό.

Νομίζω στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα παίρνουμε μαθήματα. Οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις λάθη και να χάνεις συγκέντρωση γιατί το πληρώνεις.

Αν εξαιρέσουμε την πολύ καλή απόκρουση του Νίκου, ήταν αυτές οι ευκαιρίες στο τέλος που έκαναν τη διαφορά και γύρισαν την κατάσταση υπέρ της Ρεν.

Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι».