Το στοιχείο που διαθέτει ο Τσικίνιο και αρέσει πολύ στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ φαίνεται πως εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον Τσικίνιο και έχει τους λόγους του.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια, από την στιγμή που κάθισε ο Βάσκος στον πάγκο των Πειραιωτών, στις 10 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, σε όλα έχει ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

Παρά το γεγονός πως, εδώ και αρκετό καιρό, ο Τσικίνιο δείχνει να μην διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, ο Αλγουαθίλ τον στήριξε ευθύς εξ αρχής.

Η τελευταία φορά που ο 31χρονος είχε συμμετοχή σε κάποιο γκολ του Ολυμπιακού ήταν στις 3 Μαΐου, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στα Play Offs, όταν είχε μοιράσει την ασίστ για το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Έκτοτε, για 14 διαδοχικά ματς δεν κατάφερε να συνεισφέρει με κάποιο γκολ ή ασίστ για τους «ερυθρόλευκους».

Αυτό άλλαξε στη Μασσαλία. Ο Τσικίνιο πραγματοποίησε μία ιδανική σέντρα για τον Έσε, με τον Αργεντίνο να πιάνει την «τέλεια» κεφαλιά, για να γράψει το τελικό 0-1, στη 2η αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Γιατί, λοιπόν, ο Αλγουαθίλ στήριξε τόσο τον Πορτογάλο, παρά το «ντεφορμάρισμά» του το τελευταίο διάστημα; Διότι διαθέτει ένα στοιχείο, που κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι που θέλει να δει από την ομάδα του. Αυτό αφορά το έντονο πρέσινγκ στην αντίπαλη άμυνα. Ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό, που υποχρεώνει πολλές φορές τον αντίπαλο σε λάθη.

𝐖𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐄. 𝐖𝐄 𝐖𝐎𝐍. 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒. 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/HstybrxIvo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Ο Τσικίνιο ήταν ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα πρέσινγκ (20+) προς την άμυνα του Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι «αιωνίων». Απέναντι στη Μαρσέιγ ήταν εκ νέου μεταξύ των κορυφαίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Όσο περνάει ο καιρός, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού δείχνει «πατά» όλο και καλύτερα. Η ασίστ στον Έσε ήρθε να «σπάσει» αυτό το αρνητικό σερί «ανομβρίας» και να του δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση, ώστε να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ.