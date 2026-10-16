Ο Σαντιάγο Έσε ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Μαρσέιγ, όχι απλώς επειδή βρήκε δίχτυα.

Το παιχνίδι που έκανε ο Σαντιάγο Έσε στη Μασσαλία υπενθύμισε σε όλους, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που διαθέτει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός.

Ο Αργεντίνος μέσος ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της βραδιάς, χαρίζοντας τη νίκη επί της Μαρσέιγ (15/10, 0-1). Μάλιστα, συνέχισε και την δική του… παράδοση, πετυχαίνοντας το τέταρτο τέρμα του με τους Πειραιώτες, ξανά σε ευρωπαϊκό ματς!

Υπενθυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί εκείνα απέναντι σε Άστον Βίλα (2023-24), Μπράγκα (2024-25) και Άγιαξ (2025-26).

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ο Σαντιάγο Έσε δεν ξεχώρισε στη Μασσαλία αποκλειστικά και μόνο επειδή χρίστηκε σκόρερ. Εν αντιθέσει, προσέφερε στον Ολυμπιακό σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, όντας σχεδόν… αλάνθαστος.

𝐖𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐄. 𝐖𝐄 𝐖𝐎𝐍. 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒. 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/HstybrxIvo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Το «γεμάτο» παιχνίδι του Έσε

Αρχικά, ο Αργεντίνος χαφ είχε 57 επαφές με την μπάλα, φτάνοντας σε 2 τελικές προσπάθειες. Μία εκ των οποίων κατέληξε και στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ περνούσε αρκετά από τα πόδια του. Ήταν ο ποδοσφαιριστής με το υψηλότερο ποσοστό ακρίβειας στις πάσες (40/44), ενώ μετέφερε την μπάλα σε 12 περιπτώσεις. Παράλληλα, είχε 2/2 μακρινές μεταβιβάσεις.

Είχε 1 κερδισμένο φάουλ, 1/2 επιτυχημένα τάκλιν, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκαρισμένα σουτ και 5 ανακτήσεις της κατοχής! Υποπίπτοντας, ταυτόχρονα, σε μόλις μία ανεπιτυχή επαφή με την μπάλα.

Από εκεί και πέρα, κέρδισε τις 4 από τις 6 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα, ενώ πέρασε τον αντίπαλό του με ντρίμπλα σε δύο περιπτώσεις.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως ο Σαντιάγο Έσε ήταν κομβικός κόντρα στη Μαρσέιγ, δηλώνοντας ξανά «παρών» για τον Ολυμπιακό σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως συνηθίζει.