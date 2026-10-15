Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ τόνισε μετά το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (15/10, 0-1) πως περίμενε σπουδαίες νίκες για τους Πειραιώτες, πριν καν υπογράψει!

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια νίκη μέσα στη Γαλλία, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Ο Σαντιάγο Έσε «ξέρανε» τη Μαρσέιγ (15/10, 0-1) και πλέον οι Πειραιώτες βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Σε ένα «φεγγάρι» που μοιάζει να είναι εξαιρετικό για εκείνους, καθώς μετρούν δύο συνεχόμενες σπουδαίες νίκες.

𝐖𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐄. 𝐖𝐄 𝐖𝐎𝐍. 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒. 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/HstybrxIvo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Ένα γεγονός που δεν έχει έρθει προς… εκπλήξεως του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV, πως πριν υπογράψει το συμβόλαιό του περίμενε ότι θα πετύχει μεγάλες νίκες.

Κι αυτό, γιατί ανέφερε πως όποιος είναι στον Ολυμπιακό πρέπει να έχει ως Νο.1 στόχο να κερδίζει.

Nothing beats that winning feeling ❤️🤍 pic.twitter.com/mr7e4nFdVJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πήραμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί ενόψει της συνέχειας».

Για το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό και αν περίμενε αυτές τις επιτυχίες:

«Ναι, το περίμενα, γιατί όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό γνώριζα ότι όποιος βρίσκεται σε αυτή την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή τη νοοτροπία στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας».

Για το αν οι νίκες βοηθούν τον ίδιο και την ομάδα να δουλεύουν καλύτερα:

«Νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».