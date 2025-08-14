Ο ΠΑΟΚ έχει δύο «πονοκεφάλους» για τον επαναληπτικό με τη Βόλφσμπεργκερ. Ποιους επιστρατεύει ο Ραζβάν Λουτσέσκου;

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αυστρία, για τον επαναληπτικό με τη Βόλφσμπεργκερ, στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά το ισόπαλο 0-0 στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται νίκη, προκειμένου να συνεχίσουν στη διοργάνωση και να τεθούν αντιμέτωποι με τη Ριέκα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαστεί στα Play Offs του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Ομόνοιας και της Αράζ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, καλείται να καταλήξει στην ενδεκάδα που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεδομένα, θα έχει δύο αλλαγές, συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα, ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η άμυνα, σε πρώτη φάση, παραμένει ως έχει. Ο Παβλένκα, που ήταν και ο MVP του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα υπερασπιστεί την εστία, ενώ η 4άδα θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στα χαφ θα ξεκινήσει ο Μεϊτέ, ενώ δίπλα του εντοπίζεται η πρώτη διαφοροποίηση. Ο Καμαρά είχε κάποιο θέμα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα και έτσι, δεν είναι απολύτως έτοιμος. Γι’ αυτό τη θέση του, πιθανότατα, θα πάρει ο Οζντόεφ.

Από εκεί και πέρα, νόκ-άουτ έχει τεθεί και ο Τάισον. Έτσι, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να ξεκινήσει στα αριστερά, ο Ζίβκοβιτς δεξιά και στη θέση «10» θα βρεθεί ο Ιβανούσετς, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός, με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Στην κορυφή της επίθεσης δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, με τον Τσάλοφ να διατηρεί τη φανέλα βασικού.