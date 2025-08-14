Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αυστρία, για τον επαναληπτικό με τη Βόλφσμπεργκερ, στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά το ισόπαλο 0-0 στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται νίκη, προκειμένου να συνεχίσουν στη διοργάνωση και να τεθούν αντιμέτωποι με τη Ριέκα.

«Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, τα ατού της Βόλφσμπεργκερ & ο Κωνσταντέλιας»: Ο Μίκαελ Γκσπούρνινγκ στο Ole (video)

Το Ole.gr σάς βάζει στο… κλίμα της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00), μέσα από μία απολαυστική συζήτηση με τον Μίκαελ Γκσπούρνινγκ!

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαστεί στα Play Offs του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Ομόνοιας και της Αράζ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, καλείται να καταλήξει στην ενδεκάδα που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεδομένα, θα έχει δύο αλλαγές, συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα, ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που ξεχώρισαν στην Αυστρία και γιατί περιμένουν λίγο κόσμο στη ρεβάνς με τη Βολφσμπέργκερ»

Ο δημοσιογράφος του 90minuten, Ντάνιελ Σάουερ, αναλύει στο Ole.gr όσα συμβαίνουν στην Αυστρία, πριν το Βολφσμπέργκερ-ΠΑΟΚ (14/08, 20:00).

Η άμυνα, σε πρώτη φάση, παραμένει ως έχει. Ο Παβλένκα, που ήταν και ο MVP του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα υπερασπιστεί την εστία, ενώ η 4άδα θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στα χαφ θα ξεκινήσει ο Μεϊτέ, ενώ δίπλα του εντοπίζεται η πρώτη διαφοροποίηση. Ο Καμαρά είχε κάποιο θέμα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα και έτσι, δεν είναι απολύτως έτοιμος. Γι’ αυτό τη θέση του, πιθανότατα, θα πάρει ο Οζντόεφ.

Από εκεί και πέρα, νόκ-άουτ έχει τεθεί και ο Τάισον. Έτσι, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να ξεκινήσει στα αριστερά, ο Ζίβκοβιτς δεξιά και στη θέση «10» θα βρεθεί ο Ιβανούσετς, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός, με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Στην κορυφή της επίθεσης δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, με τον Τσάλοφ να διατηρεί τη φανέλα βασικού.