Γνωστές έγιναν οι αλλαγές του ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή του λίστα για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League!

To «ταξίδι» του ΠΑΟΚ στο Europa League θα συνεχιστεί στα Play Offs της διοργάνωσης.

Γι’ αυτό και λίγο πριν τελειώσει η διορία έγιναν γνωστές και οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του.

Χωρίς «εκπλήξεις» από τον Ρουμάνο τεχνικό. Όλες οι μεταγραφές του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι «μέσα».

Για την ακρίβεια, ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε τη θέση του Λούκα Ιβάνουσετς. Την ίδια ώρα, ο Χόρχε Σάντσες δηλώνει και αυτός «παρών», αφού θα απουσιάζει ο Ζοάν Σάστρε.

Και φυσικά, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, πήρε τη θέση του Φέντορ Τσάλοφ, που αποχώρησε με δανεισμό και προορισμό την Καϊσέρισπορ.

Υπενθυμίζουμε, πως ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στα Play Offs του Europa League.

Aναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β:

Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.