Ο Γιώργος Γιακουμάκης χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά, για να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με τη νίκη από τη Λεωφόρο (04/02, 0-1), στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη.

Αν και ο Έλληνας επιθετικός δεν ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», κατάφερε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, κρίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, μέσα σε έξι λεπτά, μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης προχώρησε σε αλλαγή. Όπως αποδείχθηκε, ήταν «χρυσή» και χάρισε τη νίκη στην ομάδα.

Τελικό αποτέλεσμα στο "Απόστολος Νικολαΐδης": Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1. pic.twitter.com/r11ZULeIHy — PAOK FC (@PAOK_FC) February 4, 2026

Ο Γιακουμάκης, ουσιαστικά, τα έκανε όλα. Στο 65΄πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Καλάμπρια με ένα «άτσαλο» μαρκάρισμα, τον κλώτσησε στο στήθος και τον ανέτρεψε, υποπίπτοντας σε παράβαση πέναλτι.

Ο 31χρονος επιθετικός ήταν και εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Λαφόντ έπεσε στα αριστερά της εστίας του, ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στο κέντρο και έτσι, διαμόρφωσε το τελικό 0-1, χαρίζοντας προβάδισμα πρόκρισης στον ΠΑΟΚ, εν όψει του επαναληπτικού.

Υπενθυμίζουμε το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, στην Τούμπα, είναι προγραμματισμένο μόλις μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη (11/02, 20:30).

Ενδιάμεσα, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, οι δύο ομάδες έχουν ντέρμπι, καθώς την Κυριακή (08/02) είναι προγραμματισμένα τα Άρης-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.