Ο ΠΑΟΚ έφυγε με τη νίκη από τη Λεωφόρο (04/02, 0-1), στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη.
Αν και ο Έλληνας επιθετικός δεν ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», κατάφερε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, κρίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, μέσα σε έξι λεπτά, μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης προχώρησε σε αλλαγή. Όπως αποδείχθηκε, ήταν «χρυσή» και χάρισε τη νίκη στην ομάδα.
Ο Γιακουμάκης, ουσιαστικά, τα έκανε όλα. Στο 65΄πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Καλάμπρια με ένα «άτσαλο» μαρκάρισμα, τον κλώτσησε στο στήθος και τον ανέτρεψε, υποπίπτοντας σε παράβαση πέναλτι.
Ο 31χρονος επιθετικός ήταν και εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Λαφόντ έπεσε στα αριστερά της εστίας του, ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στο κέντρο και έτσι, διαμόρφωσε το τελικό 0-1, χαρίζοντας προβάδισμα πρόκρισης στον ΠΑΟΚ, εν όψει του επαναληπτικού.
Υπενθυμίζουμε το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, στην Τούμπα, είναι προγραμματισμένο μόλις μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη (11/02, 20:30).
Ενδιάμεσα, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, οι δύο ομάδες έχουν ντέρμπι, καθώς την Κυριακή (08/02) είναι προγραμματισμένα τα Άρης-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.