Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη δεύτερή του μεταγραφή, για το «παζάρι» του Ιανουαρίου. Γιατί με τον Χόρχε Σάντσες μπορεί να έχει διπλό «κέρδος», αλλά και «ασφάλεια»;

Η δεύτερη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ για το μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου είναι μία… ανάσα πριν την υλοποίησή της. Ο Χόρχε Σάντες έχει πάει ήδη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπόρεσε να βρει τη «χρυσή τομή», με την Κρους Ασούλ και τα δύο κλαμπ έδωσαν τα χέρια, για κανονική μεταγραφή.

Μία προσθήκη, που μπορεί να έχει διπλό «κέρδος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και να προσφέρει και «ασφάλεια»!

Το διπλό «κέρδος» & η «ασφάλεια» του ΠΑΟΚ

Αρχικά, μιλάμε για έναν δεξιό μπακ, που είναι στο 28ο έτος της ηλικίας του, με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Τόσο στο Μεξικό, όσο και στην Ευρώπη. Κι όμως, ο Χόρχε Σάντσες έχει παίξει και στην Ευρώπη, αφού έχει φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ, αλλά και της Πόρτο, πριν επιστρέψει ξανά στην πατρίδα του.

Επομένως, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που έχει εμπειρία από τη «Γηραιά Ήπειρο» και θα μπορέσει να «εγκλιματιστεί» πιο γρήγορα.

Από εκεί και πέρα, μπορεί η βασική του θέση είναι αυτή του δεξιού μπακ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να… βοηθήσει κι αλλού.

Κι όμως, αφού έχει παίξει αρκετές φορές στην καριέρα του στο αριστερό άκρο της άμυνας! Επομένως, σε περίπτωση που ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει διαθέσιμους τους Γκρεγκ Τέιλορ και Μπάμπα ή θέλει να τους ξεκουράσει έχει μία ακόμα λύση!

Μπορεί να είναι ένας δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής, αλλά αρκετοί του προπονητές τον έχουν εμπιστευτεί ακόμα και με το… αντίθετο πόδι.

Άρα, καταλαβαίνει κανείς, πως η κίνηση για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ, έναν παίκτη με ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και «ευελιξία»!