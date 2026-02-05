Όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (04/02, 0-1). Πώς σχολίασε το ματς και τι θέλει από τη ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ εντός έδρας (04/02, 0-1) και όπως τόνισε και ο Ράφα Μπενίτεθ, τώρα έχει μόνο έναν δρόμο στην Τούμπα, αν θέλει να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: τη νίκη!

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής των «πρασίνων» στάθηκε στα λάθη που συνέβησαν ειδικά στο πρώτο μέρος, ενώ εξήγησε πως το πέναλτι των φιλοξενούμενων στη Λεωφόρο ήρθε στο χειρότερο χρονικό σημείο.

Παράλληλα, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε σε αυτό το στοιχείο που πρέπει να κρατήσουν οι ποδοσφαιριστές του, για να πάρουν ψυχολογία εν όψει του ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (11/02), δηλαδή της ρεβάνς, και να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ:

Για το αν το σημείο που κρίθηκε το σημερινό ματς ήταν η ομοιογένεια:

«Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ. Είναι μαζί εδώ και χρόνια. Εμείς θέλουμε χρόνο. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε απέναντι σε τέτοιες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ. Είμαι ο πρώτος που είμαι απογοητευμένος από απόψε. Στο πρώτο μέρος κάναμε κάποια λάθη που επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο αλλάξαμε λίγο. Γίναμε πιο επιθετικοί με τον δεύτερο φορ που μπήκε για να πάρουμε δεύτερες μπάλες. Το παιχνίδι είχε ισορροπήσει. Δυστυχώς ήρθε η φάση του πέναλτι που άλλαξε το ρου του αγώνα. Ήμασταν άτυχοι από το τάιμινγκ που δεχθήκαμε το γκολ γιατί είχαμε επαναφέρει το παιχνίδι, αλλά γενικά κάναμε πολλά λάθη στο ματς».

Για την εικόνα της ομάδας κι ένα μήνυμα για τη ρεβάνς:

«Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι έχουμε ένα ματς ακόμα. Το 1-0 είναι ένα προβάδισμα, όμως δεν λέει και κάτι, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Με ένα γκολ στην έδρα του αντιπάλου είναι όλα ανοιχτά πάλι».

Για την δυσαρέσκεια του κοινού και τις μεταγραφές:

«Όσον αφορά την δυσαρέσκεια, είμαστε κι εμείς απογοητευμένοι και υποφέρουμε μαζί με τους οπαδούς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκεια των φιλάθλων, εκείνοι μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτο κι εμείς δεν μπορέσαμε να το ανταποδώσουμε.

Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε πως τα πράγματα είναι δύσκολα με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Οι παίκτες τα δίνουν όλα, όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό εξαιτίας των λαθών που κάνουμε.

Όσον αφορά τις μεταγραφές από την στιγμή που μιλάμε για ένα πρόζεκτ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις μεταγραφές σ’ ένα παράθυρο, πόσο μάλλον τον χειμώνα. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και θεωρούμε πως αυτό θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους παίκτες μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο».

Για τις αλλαγές στην ρεβάνς:

«Προφανώς το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα. Παίξανε καλά αλλά οι ευκαιρίες τους προήλθαν από λάθη μας. Έχουμε χάσει 1-0, έχουν το προβάδισμα, αλλά ένα γκολ στη ρεβάνς μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να πάρουμε την πρόκριση».