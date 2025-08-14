Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Σαχτάρ και ο Ρουί Βιτόρια καλείται να λύσει τον «γρίφο» της ενδεκάδας.

Μετά το ματς στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Κρακοβία, για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στα Play Offs του Europa League, κόντρα στη Σαχτάρ.

Οι «πράσινοι» ήλεγξαν τον ρυθμό και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες στο ΟΑΚΑ. Στο φινάλε, όμως, δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Αυτός είναι ένας παράγοντας που, δίχως αμφιβολία, πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Για να είναι εκείνος που θα χαμογελάσει στο φινάλε, χρειάζεται γκολ και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στη γάμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Ντραγκόφσκι θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ την 4άδα στην άμυνα θα αποτελούν οι Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος.

Η 3άδα στα χαφ, πιθανότατα, θα απαρτίζεται από τους Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Τσέριν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο Σέρβος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με το «τριφύλλι», καθώς η μεταγραφή του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί θεωρείται «κλειδωμένη».

Ένα μικρό ερωτηματικό έχουν οι θέσεις στα «φτερά» της επίθεσης. Ο Πελίστρι δύσκολα δεν θα πάρει φανέλα στα δεξιά, ενώ για το αριστερό άκρο, Ζαρουρί και Τετέ διεκδικούν τη θέση επί ίσοις όροις. Στο τραπέζι τίθεται και ένα ακόμα σενάριο, που θέλει τον Πελίστρι να ξεκινά στα αριστερά και τον Τετέ στα δεξιά.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, εκεί θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι, αφού παρά το γεγονός ότι ο Φώτης Ιωαννίδης συμπεριελήφθη στην αποστολή, δύσκολα θα προλάβει να φτάσει στο 100%, πριν από το παιχνίδι.