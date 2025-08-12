Ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Βιτάλι Πετρόφσκι, αναλύει ό,τι συμβαίνει στο «στρατόπεδο» της Σαχτάρ, πριν την συναντήσει ο Παναθηναϊκός (14/08, 21:00) στη ρεβάνς.

Παναθηναϊκός και Σαχτάρ εντείνουν την προετοιμασία τους, για την επερχόμενη Πέμπτη (14/08, 21:00) όπου θα λύσουν τις διαφορές τους.

Στη ρεβάνς της Κρακοβίας, μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ (07/08), στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, ένας θα πάρει το «εισιτήριο» της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Εκεί, όπου τον περιμένει η Σάμσουνσπορ.

Ο άλλος θα «πέσει» στα Play Offs του Conference League, απέναντι στη Σερβέτ -πιθανότατα- μετά την εντός έδρας της από την Ουτρέχτη με 1-3.

Σε αυτήν τη ρεβάνς, η Σαχτάρ που «τρόμαζε» μέχρι και πριν μία εβδομάδα, είναι λαβωμένη.

«Οι απουσίες των Κέβιν και Τραορέ στην επίθεσή της στοιχίζουν», αναφέρει ο Ουκρανός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του Sport.ua, Βιτάλι Πετρόφσκι, μιλώντας στο Ole.gr.

«Η Σαχτάρ δεν έκανε το καλύτερό της παιχνίδι στην Αθήνα. Η επίθεση του Τουράν πληγώθηκε από αυτές τις απουσίες, αφού δεν μπορούσε να παίξει όπως νωρίτερα. Κάτι που πιθανότατα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και στη ρεβάνς», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στις εντυπώσεις που άφησε ο Παναθηναϊκός στους Ουκρανούς, αναφέρει: «Μπορώ να πω με σιγουριά, πως ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος της Μπεσίκτας. Η Σαχτάρ ίσως δεν περίμενε τόσο καλό παιχνίδι από πλευράς του. Άσκησαν πολύ πίεση στη Σαχτάρ και έτσι προήλθαν πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή.

Ο Αρντά Τουράν, πάντως, είχε κάθε λόγο να έχει παράπονα στη συνέντευξη Τύπου για την κακή δουλειά των διαιτητών και του VAR, αφού δεν δόθηκε πέναλτι στον Εγκινάλδο.

Στη ρεβάνς της Κρακοβίας θα είναι όλα διαφορετικά. Η Σαχτάρ θα έχει τον κόσμο της στο γήπεδο, στο πλάι της και είμαι σίγουρος πως θα αποκτήσει άλλη δύναμη, κατά αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο Βιτάλι Πετρόφσκι.

Μεταφέροντας τη γενικότερη αίσθηση των Ουκρανών οπαδών, ο αρχισυντάκτης του Sport.ua τονίζει πως υπάρχει πίστη για την πρόκριση, παρότι ο Παναθηναϊκός τους «αιφνιδίασε».

«Θα είναι καθοριστικό, ποιος θα σκοράρει πρώτος. Η Σαχτάρ είναι πιο επικίνδυνη ομάδα, με ‘μπροστάρηδες’ φυσικά, τους Βραζιλιάνους.

Είναι ξεκάθαρο πως πολλοί από αυτούς, σύντομα θα πάρουν μεταγραφή σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης».