Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του ματς με τη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 22:00), μίλησε για αυτό, που «λείπει» από τον Παναθηναϊκό και αποκάλυψε, πού «χτίζει»!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την πρώτη του «μάχη» στη League Phase του Europa League!

Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στην Ελβετία, για να αντιμετωπίσουν τη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 22:00), σε ένα πολύ σημαντικό ματς.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από ένα κακό «φεγγάρι», που έφερε την απόλυση του Ρουί Βιτόρια και θέλει να βγάλει «αντίδραση».

Λίγες ώρες πριν τη «σέντρα» ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, για αυτό που «λείπει» από την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως οι παίκτες του χρειάζονται μία νίκη, ώστε να πάρουν ψυχολογία.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως «χτίζει» πάνω στα πρώτα 60 λεπτά του ματς με τον Ολυμπιακό (21/09, 1-1), καθώς του άρεσε το πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χρήστος Κόντης:

Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις;

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε για τη νίκη. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται να πεις πολλά στους ποδοσφαιριστές. Ξέρουν ότι έχουν τα βλέμματα πάνω τους. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε επιθετικά πράγματα. Κάναμε πολλά στο τελευταίο παιχνίδι και αυτό που μας λείπει είναι μία νίκη που θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα. Έχουμε μία καλή ομάδα, ένα καλό ρόστερ. Μπορεί η ομάδα να ζορίζεται λίγο ψυχολογικά, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται πολύ για να γίνει αλλαγή. Μπορεί αύριο να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να αλλάξουν όλα».

Με δεδομένο ότι η ομάδα δίνει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια να περιμένουμε μεγάλο ροτέισον;

«Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλο. Δεν νοείται σε μία ομάδα να υπάρχουν παίκτες που να μην νιώθουν χρήσιμοι. Πρέπει όλοι να δουλεύουν σκληρά για να πάρουν φανέλα βασικού. Σε έναν κλειστό κύκλο παιχνιδιών με δύσκολα ματς, σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλο το ρόστερ και όλοι να νιώθουν ότι θα διεκδικούν τη θέση τους. Να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Να περιμένετε κάποιες αλλαγές».

Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις για το γεγονός ότι θα μπείτε σε ένα ευρωπαϊκό ματς ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού;

«Για έναν προπονητή, όπως και για έναν ποδοσφαιριστή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι βρίσκομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο, παρά το γεγονός ότι αύριο θα είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θέλω να δείξω ότι είμαι αντάξιος της ομάδας. Δεν κοιτάω ποτέ τον εαυτό μου, η καλύτερη προβολή για έναν προπονητή, είναι η απόδοση των ποδοσφαιριστών. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να δείξουμε πράγματα που ήθελα για 60’ στο ματς με τον Ολυμπιακό. Πάνω σε αυτό χτίζουμε για να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια».

Σας προβληματίζει ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε πλαστικό χλοοτάπητα;

«Δεν είναι κάτι που έχουμε μάθει, αλλά θα πρέπει άμεσα να το αντιμετωπίσουμε. Τα παιδιά θα πρέπει και σήμερα και αύριο να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Είναι ένα γήπεδο πιο γρήγορο, η μπάλα σκάει διαφορετικά. Είναι ένα γήπεδο που η UEFA το εγκρίνει και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ποιοι είναι οι λόγοι της κούρασης που έβγαλε η ομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό;

«Πριν από ένα ματς, δεν θέλω να μιλάω για προηγούμενα. Υπήρχε μία εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνουμε τρόπο να την αλλάξουμε. Μπορεί να αλλάξει με ένα μικρό ροτέισον ή με ένα καλό ματς. Δεν ψάχνω να βρω δικαιολογίες, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ελπίζω ότι όλα θα πάνω καλά».

Τι είδους αγώνα περιμένετε;

«Η Γιουνγκ Μπόις είναι καλή ομάδα όταν έχει την μπάλα, χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Είμαστε μία ομάδα που μας αρέσει να παίζουμε και σιγά – σιγά θα το βρίσκουμε όλο και πιο πολύ. Μας αρέσει να πιέζουμε ψηλά τον αντίπαλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε μία ισορροπία μεταξύ αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας. Να ανταποκριθούμε στο πρώτο δύσκολο διάστημα που θα μπουν με περισσότερη ενέργεια και λόγω των οπαδών τους».