Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες δηλώσεις του Πορτογάλου μέσου.

Η «βόμβα» του Παναθηναϊκού λίγο πριν σκάσει. Μετά από ένα μίνι σίριαλ, οι «πράσινοι» έφεραν στην Ελλάδα τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος μετά από μία μικρή καθυστέρηση στην προκαθορισμένη ώρα άφιξης, πάτησε το πόδι του στο Ελ. Βενιζέλος.

«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα. Ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, μία φανταστική ομάδα. Αλλά και ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπήρξε ο πρώτος μου τεχνικός, οπότε ήταν εύκολο να πω το ναι και να έρθω».

«Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους, με δεδομένο το μέγεθος του συλλόγου. Να βοηθήσω με την σειρά μου να τα καταφέρουμε και να συμβεί αυτό», ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού»

Ο Ρενάτο Σάντσες ήρθε δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν και αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα λάβει η μετακίνησή του επίσημη μορφή.