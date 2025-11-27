Τι είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει η Στουρμ Γκρατς απέναντι στον Παναθηναϊκό (27/11, 22:00); Ένας ποδοσφαιριστής, που έγινε… γνωστός στην Ελλάδα πριν από 20 μήνες στη Γεωργία.

Η Στουρμ Γκρατς έχει έρθει στην Αθήνα με στόχο να βάλει «τέλος» στο αρνητικό σερί της.

Για να τα καταφέρει θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό (27/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Οι σκέψεις του Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του Europa League. Τι σκέφτεται ο Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα;

Σε μία αναμέτρηση, πολύ σημαντική για τις δύο ομάδες, καθώς μπορεί να «αλλάξει» κατά πολύ το μέλλον τους.

Τι θα πρέπει να «προσέξει» παρά πολύ το κλαμπ του Ράφα Μπενίτεθ; Έναν ποδοσφαιριστή που έγινε… γνωστός στην Ελλάδα πριν 20 μήνες στη Γεωργία.

Ο «εγκέφαλος» της Στουρμ Γκρατς

Ο Οτάρ Κιτεϊσβίλι είναι ο πιο «ακριβός» παίκτης των Αυστριακών, καθώς η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 6.000.000 ευρώ.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ καλά στοιχεία, που παίζει ως μεσοεπιθετικός και σκοράρει αρκετά γκολ. Άλλωστε, τη φετινή σεζόν έχει φτάσει ήδη τα εννέα σε 18 εμφανίσεις!

Πού τον έχει ξαναδεί η Ελλάδα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή; Σε ένα ματς για τα μπαράζ του EURO 2024.

Η Εθνική αντιμετώπιζε τη Γεωργία σε ένα ματς-τελικό, που έδινε ένα «εισιτήριο» για τα τελικά της διοργάνωσης. Εν τέλει η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν στο τέλος.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο Οτάρ Κιτεϊσβίλι. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που πολλές φορές οργάνωνε το παιχνίδι των Γεωργιανών και στο τέλος είχε την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία της ομάδας του.

Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί, πως έχει αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ με την Ντιανμό Τιφλίδας. Ωστόσο, αυτό έγινε στα πρώτα του βήματα χωρίς να προκαλέσει «θόρυβο». Το ίδιο είχε συμβεί και το 2021, όταν η Εθνική αντιμετώπισε ξανά τη Γεωργία. Για αυτό και έγινε και… γνωστός στη χώρα μας πριν από λίγους μήνες.

Κι αυτό, γιατί οι Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι και Λέσβα Ντάλι μπόρεσαν να τον «ξεπεράσουν» στην αναμέτρηση των μπαράζ. Από το 2018 ανήκει στη Στουρμ Γκρατς και έχει ανεβάσει τις «μετοχές» του κατακόρυφα.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν παίκτη που τον απέκτησε έναντι 760.000 ευρώ! Σε λίγες ώρες θα προσπαθήσει να «βάλει» δύσκολα και στον Παναθηναϊκό.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το «τριφύλλι» θα μπορέσει να τον περιορίσει. Aν τα καταφέρει, σίγουρα θα έχει κάνει ένα πολύ καλό βήμα για τη νίκη.