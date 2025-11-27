O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του Europa League. Τι σκέφτεται ο Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα;

Ακόμα μία ευρωπαϊκή «σέντρα» είναι κοντά στο να ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Αν η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πάρει τη νίκη, τότε θα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα, ώστε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τι έχει στο «μυαλό» του ο Ισπανός τεχνικός για τη βασική ενδεκάδα;

Κάτω από την εστία θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Δεξιά στην άμυνα επιστρέφει ο Γιάννης Κώτσιρας, ενώ αριστερά θα είναι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Το δίδυμο στα στόπερ, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά δύσκολα θα «σπάσει».

Στα χαφ θα είναι οι Τάσος Μπακασέτας και Άνταμ Τσέριν, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα παίξει ο Τετέ, στην άλλη ο Ανάς Ζαρουρί.

Στην κορυφή οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς έχουν αφήσει τα πάντα «ανοιχτά», καθώς διεκδικούν και οι δύο τη θέση.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μπακασέτας, Τσέριν, Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς (Σφιντέρσκι).