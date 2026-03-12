Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε πριν από την αναμέτρηση με την Μπέτις και στάθηκε στο «μυστικό» της επιτυχίας, για να γυρίσει το κλίμα στον Παναθηναϊκό.

Ο Φακούντο Πελίστρι αποκάλυψε τι ήταν αυτό που βοήθησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να γυρίσουν το κλίμα και να αποκτήσουν σταθερότητα.

Το «τριφύλλι» έχει μπροστά του μία κρίσιμη μάχη με την Μπέτις, στο ΟΑΚΑ, για τους «16» του Europa League, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μιλώντας στο MatchDay Mag εν όψει της αναμέτρησης, ο Ουρουγουανός εξτρέμ τόνισε πως η ομάδα του κατάφερε να αποκτήσει σταθερότητα, καθώς οι ποδοσφαιριστές στήριξαν ο ένας τον άλλον, με την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια να παραμένει πάντα σε εξαιρετικό επίπεδο.

Λορέντσο Σέρα Φερέρ στο Ole: «Πώς με έφερε ο Ντέμης στην ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός-Μπέτις και ο grande Μπενίτεθ» Ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ, «τοτέμ» της Μπέτις και ένα από τα κορυφαία προπονητικά «ονόματα» που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μία συνέντευξη για όσα έζησε στην ΑΕΚ και όσα περιμένει από τον Παναθηναϊκό επί Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πελίστρι:

«Όταν τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο αλλά συνεχίζεις να χάνεις, και δεν βρίσκεις τον τρόπο να το αλλάξεις, ούτε και το γιατί συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο.

Αρχίζουν να δημιουργούνται αμφιβολίες, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Όλα αυτά αν τα βάλεις μαζί, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε την κατάσταση ήταν να μείνουμε ενωμένοι.

Μιλήσαμε μεταξύ μας οι παίκτες και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν και είναι πολύ καλή. Κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να γυρίσουμε την κατάσταση. Προχωρήσαμε παιχνίδι με παιχνίδι όλοι μαζί. Έτσι αρχίσαμε να χτίζουμε κάτι.

Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, συνεχίσαμε στο Europa League, εξασφαλίσαμε την παρουσία στα playoffs, και όλα αυτά ήρθαν επειδή μείναμε ενωμένοι και δουλέψαμε όλοι μαζί. Στο τέλος, όταν δουλεύεις σκληρά, η ισορροπία θα σου δώσει κάτι».