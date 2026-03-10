Ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ, «τοτέμ» της Μπέτις και ένα από τα κορυφαία προπονητικά «ονόματα» που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μία συνέντευξη για όσα έζησε στην ΑΕΚ και όσα περιμένει από τον Παναθηναϊκό επί Ράφα Μπενίτεθ.

Συνέντευξη στον Φάνη Τσοκανά

Σπανίως επιλέγει να μιλήσει ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ, πόσω μάλλον να δώσει συνέντευξη. Αυτήν τη φορά, το Παναθηναϊκός-Μπέτις (12/03, 22:00) για τους «16» του Europa League στάθηκε απλώς η αφορμή, για να αναλύσει όσα περιμένει, αλλά και να ξετυλίξει το κουβάρι όσων έζησε και θυμάται, από το πέρασμά του από την Ελλάδα και την ΑΕΚ.

Ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ υπήρξε ο άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου, ο Ντέμης Νικολαΐδης είδε τον κατάλληλο το καλοκαίρι του 2006, για να προχωρήσει το μοντέλο της ΑΕΚ όπως το είχε στο μυαλό του, στο επόμενο στάδιο.

Εκτός των άλλων και πέρα από πρώτος προπονητής των «μπλαουγκράνα», διετέλεσε υπεύθυνος των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, σε μια περίοδο που στη «Μασία» φοιτούσαν οι Τσάβι και Ινιέστα, μεταξύ άλλων.

Η εποχή παρέμενε δύσκολη για τον σύλλογο. Μάζευε τα κομμάτια του από τα λάθη προηγούμενων διοικήσεων, αλλά μετά από τις δύο σεζόν του Φερνάντο Σάντος, αντίκριζε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και υψηλότερες βλέψεις.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα και κρατώ μια πολύ ευχάριστη ανάμνηση», τονίζει μεταξύ άλλων, ο άλλοτε Ισπανός προπονητής, που έχει αποσυρθεί από τους πάγκους και λίγες ημέρες πριν, «έκλεισε» τα 73 του χρόνια, έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος της Μπέτις, στο τελευταίο ποδοσφαιρικό πόστο που ανέλαβε.

Μιλώντας στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά από τη Μαγιόρκα, όπου ζει πλέον, αναλύει όσα περιμένει από το Παναθηναϊκός-Μπέτις στους «16» του Europa League, την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ να εργαστεί στην Ελλάδα, ενώ γυρνά τον χρόνο πίσω, στα δικά του χρόνια στη χώρα μας.

Credits: Intime

«Δύσκολο να αποσυνδεθείς από το ποδόσφαιρο»

Πώς είναι η ζωή σας τώρα;

«Προσπαθώ να είμαι κοντά στην οικογένεια και στους φίλους, κάτι που δεν σου επιτρέπεται όταν είσαι ενεργός, και μετά να βρίσκομαι σε επαφή με τη φύση· δηλαδή να έχω αρκετή δραστηριότητα κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις.

Συνήθως περπατάω, κάνω ποδήλατο, πηγαίνω βόλτες στο βουνό, οπότε προσπαθώ να απολαμβάνω όλες αυτές τις χαρές που εκείνα τα χρόνια, όταν ήμουν ενεργός, δεν μπορούσα να ζήσω»

Σας λείπει το ποδόσφαιρο;

«Το ποδόσφαιρο υπήρξε η ζωή μου και είναι πολύ δύσκολο να αποσυνδεθείς από κάτι με το οποίο ήσουν σχεδόν μέρα και νύχτα συνδεδεμένος. Αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να κάνεις ένα βήμα στο πλάι και να σκεφτείς ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί με άλλες δραστηριότητες, με άλλα ζητήματα και άλλες ανησυχίες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να το παρακολουθώ με τη σύνεση που χρειάζεται, αξιολογώντας και βλέποντας πώς αγωνίζονται οι ομάδες».

Άρα συνεχίζετε να παρακολουθείτε, κυρίως το ισπανικό πρωτάθλημα;

«Ναι, παρακολουθώ τη La Liga, γιατί ζω στη Μαγιόρκα και πέρασα πολλά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά έχω επίσης εξαιρετικές αναμνήσεις από τις περιόδους που έζησα στη Μπέτις, στη Μπαρτσελόνα και, γιατί όχι, και στην ΑΕΚ».

«Η Μπέτις ένα κλικ πιο πάνω»

Τι περιμένετε από τους αγώνες της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό;

«Ελπίζω να δούμε ένα καλό θέαμα, γιατί όταν έχεις αποσυρθεί -πλέον- δεν έχεις τόσο πάθος για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο για το πώς προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα.

Νομίζω ότι είναι μια καλή αναμέτρηση υψηλού επιπέδου. Και οι δύο ομάδες θα δυσκολευτούν, αλλά θεωρώ ότι η Μπέτις είναι ένα ‘κλικ’ πιο πάνω αυτήν τη στιγμή σε απόδοση σε αυτή τη διοργάνωση, το Europa League».

Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ως προπονητή έναν συμπατριώτη σας, τον Ράφα Μπενίτεθ. Ποια είναι η γνώμη σας για εκείνον;

«Ο Ράφα υπήρξε ένας μεγάλος προπονητής. Είναι μεγάλος, γιατί ξεκίνησε από χαμηλά, αλλά με πολλή ταπεινότητα και σκληρή δουλειά έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα που μπορεί να ονειρευτεί κανείς. Του στέλνω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου και εύχομαι να του πάνε όλα καλά».

Κι εσείς ήρθατε κάποτε στην Ελλάδα, όπως κι εκείνος. Κοιτάζοντας τώρα πίσω στον χρόνο, τι συμβουλή θα του δίνατε;

«Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές σε έναν άνθρωπο που έχει πετύχει πολύ περισσότερα από εμένα όσον αφορά τις επιδόσεις των ομάδων του. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια κάπως δύσκολη αποστολή.

Όσο για το πρωτάθλημα γενικά δεν έχω πολλές πληροφορίες. Είναι αλήθεια ότι βλέπω –και μου κάνει εντύπωση– ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πάνω από 10 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, ενώ εκεί κοντά είναι η ΑΕΚ, κάτι που με χαροποιεί πολύ. Εκείνος θα ξέρει πώς να μεταδώσει στους παίκτες την επιθυμία να βελτιωθούν και να προχωρήσουν στη διοργάνωση».

«Δεν μετανιώνω για τίποτα, ευχάριστη ανάμνηση η ΑΕΚ»

Ίσως όχι όσο το δικό του, αλλά και το δικό σας βιογραφικό ήταν «βαρύ». Πώς σας έπεισε ο Ντέμης Νικολαΐδης να έρθετε στην Ελλάδα;

«Ο Ντέμης με έπεισε σε μια περίοδο που είχα αμφιβολίες για το αν θα συνέχιζα στη Μπέτις ή αν θα ζούσα μια εμπειρία εκτός Ισπανίας. Μου φέρθηκε πολύ καλά, εξηγώντας μου τι ήθελε να κάνει όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Νομίζω ότι ήταν μια θετική εμπειρία και χαίρομαι πολύ για τις επιτυχίες της ΑΕΚ. Για μένα ήταν μια σύντομη, αλλά πολύ καλή εμπειρία, γιατί προκριθήκαμε κάθε χρόνο στο Champions League, κάτι που δεν είναι εύκολο».

Πώς ήταν η σχέση σας με τον Ντέμη και ποια είναι η γνώμη σας για εκείνον;

«Είχαμε πολύ καλή σχέση γιατί μιλούσε ισπανικά, ενώ εγώ δεν μιλούσα αγγλικά, και έτσι με βοήθησε πολύ στην προσαρμογή μου. Ποτέ όμως δεν ανακατευόταν στην καθημερινή δουλειά της ομάδας.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προχωρήσει ο σύλλογος και να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους παίκτες, κάτι που τότε ήταν δύσκολο. Παίκτες όπως ο Παπασταθόπουλος, ο Κονέ και άλλοι, ξεκίνησαν στα 18 τους και έπαιξαν στην πρώτη κατηγορία με υψηλούς στόχους. Δεν είναι εύκολο να δίνεις τέτοιες ευκαιρίες στους νέους».

Credits: Intime

Το 1-0 επί της Μίλαν στην Αθήνα ήταν ένα από τα highlight της πορείας σας. Ποιο ήταν το μυστικό εκείνης της νίκης;

«Τώρα πια είναι εύκολο να πεις ότι “κάναμε αυτό” ή “σχεδιάσαμε εκείνο”. Η Μίλαν ήταν μια κορυφαία ομάδα με παίκτες εξαιρετικού επιπέδου. Ο παίκτης που θεωρείται αουτσάιντερ έχει πάντα ένα κίνητρο για να δημιουργήσει μια τέτοια ανάμνηση και να φτάσει έναν στόχο.

Η παρακίνηση, ο ενθουσιασμός, η υποστήριξη της εξέδρας, η ατομική στάση σε συνδυασμό με τη συλλογική δουλειά – όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, δηλαδή να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Στην πρώτη σας σεζόν το πρότζεκτ της ΑΕΚ βασίστηκε πολύ σε νέους παίκτες, αλλά την επόμενη χρονιά ο προϋπολογισμός αυξήθηκε. Άλλαξε κάτι στη φιλοσοφία;

«Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στον στόχο και δεν ήμασταν μακριά από αυτόν. Σε κάποια στιγμή κάναμε λάθη και δεν κερδίσαμε κάποια παιχνίδια. Μας έλειψε λίγη συνέπεια. Αυτή η δυνατότητα κόπηκε γιατί σταμάτησαν να με εμπιστεύονται, αλλά έφυγα με πολύ καθαρή συνείδηση.

Για να πετύχεις στόχους χρειάζεται καθημερινή, έντονη δουλειά, καλή οργάνωση και υποδομές. Αυτά χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα και κρατώ μια πολύ ευχάριστη ανάμνηση».

Στην άφιξη του Ριβάλντο στην ΑΕΚ παίξατε καθοριστικό ρόλο;

«Ναι. Όταν ήμουν στη Μπαρτσελόνα τον έφερα εκεί και για τον Ριβάλντο δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ως άνθρωπος ήταν και παραμένει εξαιρετικός: ταπεινός, δεν θέλει να κάνει κακό σε κανέναν και έχει τεράστια υπευθυνότητα σε κάθε πρότζεκτ στο οποίο συμμετέχει. Όσο καιρό ήμασταν μαζί στην ΑΕΚ έδειξε πάντα ένα εξαιρετικό ανθρώπινο και αγωνιστικό επίπεδο. Ήταν δώρο για τους θεατές και πηγή έμπνευσης για τους νέους παίκτες».

Credits: Intime

Φύγατε τον Φεβρουάριο, αλλά ξέρετε πώς τελείωσε εκείνη η σεζόν: η ΑΕΚ κέρδισε το πρωτάθλημα στο γήπεδο, αλλά το έχασε μέσω μιας δικαστικής απόφασης. Ποια είναι η γνώμη σας;

«Ό,τι και να πούμε τώρα, έγινε. Δυστυχώς, δεν χάθηκε επειδή ένα ή δύο παιχνίδια δεν πήγαν καλά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Η Ελλάδα χρειάζεται παίκτες και προπονητές με εμπειρία, αλλά και το όραμα κάθε συλλόγου για το τι θέλει να γίνει. Αυτό θα κάνει το πρωτάθλημα πιο δυνατό και πιο σεβαστό διεθνώς».

Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει μια δήλωσή σας μετά την αποχώρησή σας από την ΑΕΚ: «Μου έδωσαν ένα ποδήλατο για να αντιμετωπίσω τεθωρακισμένα οχήματα».

«Ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να σχολιάσω το νόημα αυτής της φράσης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπήκα στην ΑΕΚ με πολύ ενθουσιασμό. Με ενδιέφερε η καθημερινή πρόοδος του συλλόγου, παρότι οι υποδομές τότε ήταν περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά δεν έχω κακή ανάμνηση, ακόμη κι αν δεν τελείωσε όπως θα ήθελα».

Credits: Intime

Είχατε κάποιον αγαπημένο παίκτη στην ΑΕΚ;

«Υπήρχαν παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Κάποιοι είχαν παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα, οι Βραζιλιάνοι έδιναν μεγάλη ποιότητα, είχαμε και Αργεντινούς, και φυσικά Έλληνες που ξεκινούσαν τότε. Ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός. Χρειαζόταν υπομονή και προσπάθεια να συνδυάσουμε τη νεότητα με την εμπειρία».

Εσείς πιστέψατε πολύ στον Παπασταθόπουλο.

«Ναι, και χαίρομαι πολύ που στο τέλος της καριέρας του πήγε στην Μπέτις, μια ομάδα που αγαπώ πολύ. Με αυτόν τον παίκτη απόλαυσα τη συνεργασία μας, αν και μερικές φορές η χρήση μεταφραστή δυσκολεύει το πώς μεταφέρεις το πάθος και τον ενθουσιασμό σου στον παίκτη».

Credits: Intime

Παρακολουθείτε τα νέα της ΑΕΚ; Πριν από τρία χρόνια μπήκε στο νέο της γήπεδο, στον ίδιο χώρο που την είχατε αντιμετωπίσει ως αντίπαλος το 2001.

«Ναι, θυμάμαι όταν είχαμε κερδίσει 0-1 ως Μπαρτσελόνα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παρότι φαινόταν ότι θα το κερδίζαμε εύκολα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή».

Θα σας ξαναδούμε στην Ελλάδα;

«Θα μου άρεσε πολύ. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Οι φίλαθλοι ήταν πάντα πολύ σεβαστικοί μαζί μου. Πέρασα δύο πολύ καλά χρόνια εκεί και θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω ξανά για να γνωρίσω την Ελλάδα ακόμη καλύτερα».