Ο Παναθηναϊκός, έστω και με ένα απίστευτα ακραίο σενάριο, ίσως καταφέρει να μπει στην 8άδα του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (29/01, 22:00), στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» έχει καταφέρει να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή του στα playoffs της διοργάνωσης, ωστόσο δεν διατηρεί ρεαλιστικές ελπίδες για μία θέση στην πρώτη 8άδα.

Για την ακρίβεια, υπάρχει αποκλειστικά ένα ακραίο σενάριο, που μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό απευθείας στη φάση των «16» του Europa League και συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε 10 παιχνίδια!

Αρχικά, οι «πράσινοι» οφείλουν να κερδίσουν τη Ρόμα. Από εκεί και πέρα, θα αναζητά τα εξής αποτελέσματα: Νίκη της Ρέιντζετς κόντρα στην Πόρτο, ισοπαλία στο Ερυθρός Αστέρας-Θέλτα, να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Λυών, να μην κερδίσει η Μπολόνια τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, να μην κερδίσει η Βικτόρια Πλζεν τη Βασιλεία, να μην κερδίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ τη Φερεντσβάρος, να μην κερδίσει η Φενέρμπαχτσε τη Στεάουα Βουκουρεστίου, να μην κερδίσει η Στουτγκάρδη τη Γιούνγκ Μπόις, να μην κερδίσει η Γκενκ τη Μάλμε και τέλος, να κερδίσει η Φέγενοορντ με 0-2 στην έδρα της Μπέτις ή αλλιώς, με τρία γκολ διαφορά, εάν σκοράρουν οι Ισπανοί.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως δύσκολο σενάριο.