Η Βικτόρια Πλζεν φανέρωσε -και- στο ΟΑΚΑ το δυνατό της «χαρτί» και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να το αποφύγει.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να χτυπήσει την «πόρτα» της 8άδας στη League Phase του Europa League.

Το 0-0 (11/12) με τη Βικτόρια Πλζεν, στο ΟΑΚΑ, τον κράτησε στους 10 βαθμούς και έτσι, δυσκόλεψε το έργο του, για μία θέση στις προνομιούχες οκτώ πρώτες θέσεις, που θα τον έστελναν απευθείας στους «16».

Αν και οι Τσέχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο από πολύ νωρίς, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Οι αλλαγές του Μάρτιν Χίσκι, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, «κλείδωσαν» του παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, οι οποίοι έκτοτε δεν μπόρεσαν να βρουν «ρήγματα» στην αντίπαλη άμυνα.

Αυτό φαίνεται πως είναι και το δυνατότερο «χαρτί» της Βικτόρια Πλζεν, έως τώρα, στο φετινό Europa League.

Οι Τσέχοι μπορεί να είναι στη 14η θέση, έχοντας όσους βαθμούς και το «τριφύλλι», όμως κρατούν μία πολύ σημαντική πρωτιά στη διοργάνωση.

Μετά από 6 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League, διατηρεί την καλύτερη άμυνα, έχοντας δεχθεί μόλις δύο τέρματα, ενώ παραμένει αήττητη, μετρώντας δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες!

Η Πλζεν γνωρίζει πολύ καλά πώς να «μπλοκάρει» τον αντίπαλό της και να «χτυπά» στις αντεπιθέσεις. Όταν το δεύτερο δεν της «βγαίνει», τότε φροντίζει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της.

Απόδειξη; Τα τρία διαδοχικά 0-0 που μετρά, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να «σπάσει» την… ασπίδα που ύψωσαν οι Τσέχοι και έτσι, έπεσαν στην «παγίδα» τους.