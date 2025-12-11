Πού βρίσκονται στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, μετά την 6η αγωνιστική του Europa League;

Ένας «χαμός» στο Europa League, με δύο αγωνιστικές ακόμα να απομένουν τα «κομπιουτεράκια» έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν μπόρεσαν να κερδίσουν στην 5η «στροφή», καθώς έμειναν στις ισοπαλίες με Λουντογκόρετς (11/12, 3-3) και τη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 0-0) αντίστοιχα. Αποτελέσματα, που κάνουν την «υπόθεση 8άδα» εξαιρετικά δύσκολη.

Το 100% της Λουντογκόρετς που στέρησε στον ΠΑΟΚ ένα δικό του ματς Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να χάσει ένα παιχνίδι που κρατούσε στα χέρια του, ο Μύθου τον κράτησε ζωντανό αλλά το… απόλυτο της Λουντογκόρετς ίσως το βρει μπροστά του.

Οι «πράσινοι» τη -δεδομένη στιγμή- είναι στην 15η θέση με 10 βαθμούς. Όσους οι Γκενκ, Βικτόρια Πλζεν, αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι Θεσσαλονικείς είναι λίγο πιο κάτω και πιο συγκεκριμένα στη 18η θέση, καθώς έχουν «μαζέψει» εννέα βαθμούς.

Όσους ακριβώς οι Λιλ, Θέλτα και Γιούνγκ Μπόις. Ωστόσο, η απευθείας πρόκριση στους «16», αυτή τη στιγμή, είναι στους 13 βαθμούς, όσους έχουν οι Μπράγκα και Πόρτο.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως θα πρέπει να τα κάνουν όλα… τέλεια και να υπάρξουν συνδυασμοί αποτελεσμάτων.

Από εκεί και πέρα, στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, δεν πρέπει να… εφησυχαστούν. Κι αυτό, γιατί η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που έχει επτά βαθμούς είναι εκτός 24άδας.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη Φερεντσβάρος (21/01/2026, 22:00) και εντός με τη Ρόμα (28/01/2026, 22:00).

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μπέτις (21/01/2026, 19:45) και θα πάει στη Γαλλία για το ματς με τη Λυών (28/01/2026, 22:00).

Αναλυτικά, η βαθμολογία του Europa League:

Λυών (13-3) 15 Μίντιλαντ (13-5) 15 Άστον Βίλα (10-4) 15 Ρεάλ Μπέτις (11-4) 14 Φράιμπουργκ (9-3) 14 Φερεντσβάρος (11-6) 14 Μπράγκα (10-5) 13 Πόρτο (9-4) 13 Στουτγκάρδη (12-5) 12 Ρόμα (10-5) 12 Νότιγχαμ Φόρεστ (11-6) 11 Φενέρμπαχτσε (9-5) 11 Μπολόνια (9-5) 11 Βικτόρια Πλζεν (6-2) 10 Παναθηναϊκός (9-7) 10 Γκενκ (7-6) 10 Ερυθρός Αστέρας (5-5) 10 ΠΑΟΚ (13-10) 9 Θέλτα (12-9) 9 Λιλ (10-7) 9 Γιούνγκ Μπόις (8-12) 9 Μπραν (6-7) 8 Λουντογκόρετς (11-14) 7 Σέλτικ (7-11) 7 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (8-13) 7 Βασιλεία (8-9) 6 Στεάουα Βουκουρεστίου (7-11) 6 Γκόου Αχέντ Ιγκλς (5-11) 6 Στουρμ Γκρατς (4-8) 4 Φέγενορντ (7-13) 3 Σάλτσμπουργκ (5-11) 3 Ουτρέχτη (3-9) 1 Ρέιντζερς (3-11) 1 Μάλμε (2-12) 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ (2-18) 1 Νις (4-13) 0