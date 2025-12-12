Πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ένας ελληνικός «εμφύλιος» Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στα playoffs του Europa League;

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στην ισοπαλία, απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν (11/12, 0-0) και Λουντογκόρετς (11/12, 3-3), αντίστοιχα, στην 6η στροφή της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» πήγαν στους 10 βαθμούς και βρίσκονται στη 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» 18ος, με 9 πόντους.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως, εάν τελείωνε αυτή τη στιγμή η League Phase, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα είχαν 50% πιθανότητες να «διασταυρωθούν» μαζί, στα playoffs της διοργάνωσης!

Οι θέσεις 15-16 του βαθμολογικού πίνακα κληρώνονται με έναν από τις θέσεις 17-18. Έτσι, το «τριφύλλι» θα έβρισκε μπροστά του είτε τους Θεσσαλονικείς, είτε τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» θα περίμεναν τον Παναθηναϊκό ή την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Φυσικά, υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές, έως την ολοκλήρωση της League Phase. Παρ’ όλα αυτά, το σενάριο του ελληνικού εμφυλίου στα playoffs «παίζει» δυνατά, ήδη πριν από την 6η αγωνιστική!

Το Football Meets Data, με βάση τα δεδομένα που ανέλυσε μετά την 5η αγωνιστική και τα πολλά σενάρια που υπάρχουν, δημοσίευσε τις πιο πιθανές «διασταυρώσεις» για τον Παναθηναϊκό, στη φάση των νοκ-άουτ. Σε αυτές, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι ο δεύτερος πιο πιθανός αντίπαλος!

Μένει να φανεί, εάν θα δούμε πράγματι τον πρώτο ελληνικό εμφύλιο, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.