Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες νίκες του στην Ευρώπη, με τον Σουαλιχό Μεϊτέ να «δείχνει» τον δρόμο και να σκοράρει ένα γκολ, που δύσκολα θα… ξεχάσει!

Ένας «μαγικός» ΠΑΟΚ εμφανίστηκε μέσα στη Γαλλία!

Οι Θεσσαλονικείς μπόρεσαν να αντέξουν σε ένα «τρελό» ματς και πήραν το πρώτο τους «τρίποντο» στη φετινή League Phase του Europa League!

«Θύμα» τους ήταν η Λιλ (23/10, 3-4), που βίωσε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, μετά από τρεις αγωνιστικές!

Η αλήθεια είναι πως οι γηπεδούχοι πίεσαν πάρα πολύ. Λίγο έλειψαν να κάνουν το 0-3 του πρώτου ημιχρόνου σε… 4-4, αλλά δεν κατάφεραν. Κι όλα αυτά, ενώ «πληγώθηκανπ» και από έναν ποδοσφαιριστή, που γνωρίζουν πολύ καλά.

Ο Ζίβκοβιτς «συνόδευσε» μία ιστορική συμμετοχή με γκολ στην έδρα της Λιλ! (video) O Αντρίγια Ζίβκοβιτς από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης με τη Λιλ έγραψε ιστορία. Ωστόσο, μπόρεσε να «συνοδεύσει» μία ιστορική συμμετοχή με γκολ!

Μπορεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς να σκόραρε δύο φορές, ο Αντώνης Τσιφτσής να είχε μεγάλες αποκρούσεις και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να έκανε τα… δικά του.



Ωστόσο, υπήρχε ακόμα ένας ποδοσφαιριστής, που ξεχώρισε για την «αθόρυβη» δουλειά.

Ο Σουαλιχό Μεϊτέ ήταν ένας από τους διακριθέντες. Μπορεί να μην σκοράρει πολύ συχνά, αλλά κόντρα στην πρώην ομάδα του «έφτιαξε» μία όμορφη ιστορία.

Πότε ως παίκτης της, ένας ως αντίπαλος

Ο Γάλλος μέσος δεν φημίζεται για την εκτελεστική του δεινότητα. Ωστόσο, απέναντι στη Λιλ (23/10, 3-4) βρήκε το πρώτο του γκολ σε όμιλο των διοργανώσεων της UEFA!

Στο 18ο λεπτό με ένα όμορφο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1, αλλά δεν το πανηγύρισε! Κι αυτό, γιατί όταν ήταν σε νεαρή ηλικία η γαλλική ομάδα είχε δαπανήσει 2.700.000 για να τον κάνει δικό της!

Στη Λιλ μπόρεσε να παίξει 41 φορές, ενώ πρόσθεσε άλλες 19 συμμετοχές με τη Β’ ομάδα.

Ωστόσο, κάτι του «έλειπε» στην πορεία του. Τι ήταν αυτό; Να δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, σε ένα ματς με την πρώτη ομάδα. Κι αυτό, γιατί είχε δυο τέρματα, αλλά με το αναπτυξιακό κλαμπ.

Παρ’ όλα αυτά, τα έφερε έτσι η μοίρα και η ζωή, που έστω και αργά μπόρεσε να σκοράρει μέσα στο γήπεδό της!

Όμως, το έκανε ως αντίπαλος και όχι ως παίκτης της Λιλ!

Μία ιστορία, που μόνο συχνά δεν συναντάμε, αλλά το ποδόσφαιρο μάς χαρίζει απλόχερα -σχεδόν- καθημερινά.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα γκολ του Σουαλιχό Μεϊτέ.