O Αντρίγια Ζίβκοβιτς από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης με τη Λιλ έγραψε ιστορία. Ωστόσο, μπόρεσε να «συνοδεύσει» μία ιστορική συμμετοχή με γκολ!

Ο ΠΑΟΚ τα έχει κάνει όλα τέλεια στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τη Λιλ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Οι Θεσσαλονικείς με μία εξαιρετική εμφάνιση έχουν μπορέσει να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ με τρία γκολ και έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη!

Σε μία αναμέτρηση, που ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Σέρβος εξτρέμ πήγε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2020 και έκτοτε, η Τούμπα έγινε το… σπίτι του.

Έχει αγαπήσει και αγαπηθεί όσο λίγοι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει μετατραπεί σε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Λουτσέσκου.

Γιατί, όμως, το ματς στη Γαλλία ήταν ξεχωριστό; Διότι, αποτέλεσε το ματς υπ’ αριθμόν 60 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, φορώντας την «ασπρόμαυρη» φανέλα!

Μιλάμε για έναν εντυπωσιακό αριθμό, καθώς πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές, στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, έχει και «συγκάτοικο». Ακριβώς τον ίδιο αριθμό αγώνων έχει και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, που -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα τον «ξεπεράσει» τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς παίζει το 60ο ευρωπαϊκό παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ και φτάνει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας το Δημήτρη Σαλπιγγίδη. Τζόρτζεβιτς (83), Καμαρά (61) με Ολυμπιακό, και Βαζέχα (63) με Παναθηναϊκό, οι μοναδικοί ξένοι με περισσότερους από 60 αγώνες με μια ομάδα. pic.twitter.com/mYRUEsxqE6 — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) October 23, 2025

Μάλιστα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «συνόδευσε» την ιστορική του βραδιά και με ένα πανέμορφο γκολ. Με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να κερδίζει ήδη με 1-0, ο Σέρβος εξτρέμ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Λιλ και με ένα όμορφο πλασέ έκανε το 2-0!

Θα μπορέσει να πάρει και ένα «τρίποντο», για να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο την «πρωτιά» του; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά!

