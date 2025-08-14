Ο Γίρι Παβλένκα μοιάζει ανίκητος και στην Αυστρία, καθώς κράτησε το… μηδέν για τον ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας με … φόρα από την Τούμπα!

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν έχουν «ξεκολλήσει» και η πρόκριση συνεχίζει να είναι «ανοιχτή».

Στην Τούμπα ο άνθρωπος, που ξεχώρισε ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος πορτιέρε έστησε «τοίχος» και με ορισμένες καταπληκτικές εμφανίσεις κράτησε το… μηδέν.

Μετά από ένα ημίχρονο με ελάχιστες ευκαιρίες οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για τους Αυστριακούς. Στο 35’ ο ΠΑΟΚ είχε εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα απομακρύνθηκε και έφτασε στον Ντόνις Αντβιάι, που «πέταξε» στον Τιερνό Μπαλό.

Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας των φιλοξενούμενων, αλλά όπως και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και τώρα ο Γίρι Παβλένκα του είπε «όχι»!

Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ήταν πριν από μία εβδομάδα, που απείλησε τους Θεσσαλονικείς, όμως, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Τότε, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής είχε πει ξανά «όχι» στον Τιερνό Μπαλό, σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πραγματικό deja vu για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου…

Δείτε την επέμβαση του Γίρι Παβλένκα:

Θυμηθείτε τις επεμβάσεις του Γίρι Παβλένκα: