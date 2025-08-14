ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν έχουν «ξεκολλήσει» και η πρόκριση συνεχίζει να είναι «ανοιχτή».
Στην Τούμπα ο άνθρωπος, που ξεχώρισε ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος πορτιέρε έστησε «τοίχος» και με ορισμένες καταπληκτικές εμφανίσεις κράτησε το… μηδέν.
Μετά από ένα ημίχρονο με ελάχιστες ευκαιρίες οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για τους Αυστριακούς. Στο 35’ ο ΠΑΟΚ είχε εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα απομακρύνθηκε και έφτασε στον Ντόνις Αντβιάι, που «πέταξε» στον Τιερνό Μπαλό.
Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας των φιλοξενούμενων, αλλά όπως και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και τώρα ο Γίρι Παβλένκα του είπε «όχι»!
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ήταν πριν από μία εβδομάδα, που απείλησε τους Θεσσαλονικείς, όμως, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
Τότε, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής είχε πει ξανά «όχι» στον Τιερνό Μπαλό, σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πραγματικό deja vu για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου…