Δημήτρης Πέλκας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν οι δύο άνθρωποι, που έδωσαν το… σύνθημα, πριν την πρόκριση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 0-1 παρ.).

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (15/08, 0-1 παρ.).

Οι δύο ομάδες, μετά από 205’ λεπτά ήταν «άσφαιρες», αλλά ο Μαντί Καμαρά ήταν ο άνθρωπος που «έλυσε» το γόρδιο δεσμό!

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους το «εμπόδιο» της Ριέκα. Σε περίπτωση, που καταφέρουν να το «ξεπεράσουν» θα βρεθούν στη League Phase του Europa League.

Σε άλλη περίπτωση, θα συνεχίσει στο Conference League. Για να είναι σε αυτό το σημείο ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπήρξαν δύο ποδοσφαιριστές, που έβαλαν το… λιθαράκι τους πριν αρχίσει η αναμέτρηση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (15/08, 0-1 παρ.).

Οι Δημήτρης Πέλκας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ως δύο εκ των αρχηγών βγήκαν… μπροστά και «πώρωσαν» τους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια!

Πώς το έκαναν αυτό; Η απάντηση στα λόγια τους και στο παρακάτω βίντεο, που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Δημήτρης Πέλκας:

«Νιώστε ποια ομάδα αντιπροσωπεύουμε. Νιώστε αυτή τη φανέλα. Νιώστε τι νιώθω εγώ, τι νιώθει ο Βαλάντης, τι νιώθουν χιλιάδες-εκατομμύρια ανθρώπων του κόσμου. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε, το σημαντικό είναι το πόσο. Και θα πάμε έξω σήμερα και θα δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

«Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αν δεν αντιδράσουμε δεν θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πιο αγκρέσιβ για να παλέψουμε για τις δεύτερες μπάλες να κρατήσουμε τη μπάλα και να αλλάξουμε πλευρά. Έχουμε περισσότερη ποιότητα και είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Δεν είναι τίποτα όμως αν δεν το δείξουμε και έξω ότι είμαστε καλύτεροι. Για αυτό θα παίξουμε, για να προκριθούμε γιατί το αξίζουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι».

Δείτε παρακάτω τη δημοσίευση του ΠΑΟΚ: