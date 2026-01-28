Σε μία σπουδαία κίνηση θα προχωρήσει ο Ιβάν Σαββίδης, καθώς έγινε γνωστό, πως θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου, όλα τα απαιτούμενα έξοδα, για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Συγκλονισμένη παραμένει όλη η Ελλάδα και ο αθλητισμός, μετά το άκουσμα της είδησης του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ «έχασαν» τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις πήγαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά από σύγκρουση, που είχαν με μία νταλίκα.

Οι 10 οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία, ώστε να δουν από κοντά την ομάδα τους στο ματς με τη Λυών (29/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν, μετά το τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα. Όπως είναι λογικό, ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί, για επτά ανθρώπους, που πλέον δεν είναι ανάμεσά μας.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή, πως θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των αδικοχαμένων φίλων του κλαμπ της Θεσσαλονίκης.

Και λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό πως θα προχωρήσει σε μία τεράστια κίνηση. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ θα πληρώσει εξ’ ολοκλήρου όλα τα απαιτούμενα έξοδα, για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που «έχασαν» τη ζωή τους.

Αναλυτικά, τι είχε δηλώσει ο Ιβάν Σαββίδης, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Ιβάν Σαββίδης».