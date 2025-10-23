Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός, απέναντι στη Φέγενορντ.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Ρότερνταμ, απέναντι στη Φέγενορντ (23/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Αν και το ματς είχε οριστεί με ώρα έναρξης στις 19:45, η καταιγίδα «Μπέντζαμιν», που αναμένεται να φτάσει στην ολλανδική πόλη το βράδυ, έφερε την αναμέτρηση των «πρασίνων» σε νέα ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα, καθώς ο Πάντοβιτς πήρε τη θέση του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος παραμένει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Κόντης αναμένει να προβεί μόνο σε λίγες αλλαγές στην αρχική σύνθεση του «τριφυλλιού».

Κάτω από τα δοκάρια έχει προβάδισμα ο Λαφόν, ενώ στην τετράδα της άμυνας λογικά θα βρεθούν οι Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος.

Στον χώρο του άξονα, θα είναι ο Τσιριβέγια με τον Τσέριν και σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους ο Τάσος Μπακασέτας.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα τοποθετηθούν οι Τετέ και Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός εντάσσει ξανά τον Ζέκα στο δυναμικό του! Παναθηναϊκός και Κάρλος Ζέκα ξανά μαζί, με κάθε επισημότητα! Ποιον ρόλο αναλαμβάνει ο θρύλος των «πρασίνων».

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.