Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε ξανά στην οικογένειά του, τον Κάρλος Ζέκα. Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 21ου αιώνα, αφού από το 2011 έως το 2017, αγωνίστηκε στους «πράσινους», και επέστρεψε το 2023 για να κλείσει την καριέρα του το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτήν τη φορά, ο Κάρλος Ζέκα επιστρέφει στον σύλλογο, αφού ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να του δώσει διαφορετικό ρόλο, ως μέλος του τμήματος σκάουτινγκ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ζέκα στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου! Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στο Τριφύλλι, ο Ζέκα επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική» ανέφερε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της, για να συμπληρώσει.

He's here to stay ☘️ The newest addition to our scouting department 🔎 #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/qj5Bz4VEGw — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 22, 2025

«Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων».

Από την πλευρά του, ο Κάρλος Ζέκα ανέφερε, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας: «Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο».