Αν και το «τρίφυλλι» θα αγωνιζόταν στις 19:45, ώρα Ελλάδας, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, εν τέλει, όπως αποφάσισε η UEFA, έπειτα από αίτημα της ολλανδικής ομάδας, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:30 (23/10)!

Γιατί, όμως, συνέβη αυτό; Ο λόγος αφορά τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στο Ρότερνταμ και γενικότερα στο δυτικό τμήμα της Ολλανδίας, το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» αναμένεται να φτάσει στην πόλη περίπου στις 21:00, με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι ριπές του ανέμου, στην εν λόγω καταιγίδα, ίσως είναι της τάξεως των 100 έως 120 χλμ./ώρα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Φέγενορντ:

«Ο αγώνας της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό, που ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο του Europa League, θα διεξαχθεί νωρίτερα, στις 16:30 ώρα Ολλανδίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εντολής των αρχών, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης.

Βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων — πορτοκαλί συναγερμός (code Oranje), με αναμενόμενη καταιγίδα και πολύ ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100/120 χλμ. την ώρα — αποφασίστηκε απόψε, μετά από συνεννόηση μεταξύ της UEFA, της Φέγενορντ και άλλων αρμόδιων φορέων, ότι ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί μόνο εάν ξεκινήσει αύριο στις 17:30. Η αρχική ώρα έναρξης ήταν 19:45.

Η Φέγενορντ αναγνωρίζει ότι αυτή η αλλαγή γίνεται τελευταία στιγμή και ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια των φιλάθλων, ιδίως όσων έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή έγινε λόγω ανωτέρας βίας. Η ομάδα εκφράζει την ελπίδα ότι, παρά τη μεταφορά της ώρας, όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι θα μπορέσουν να δώσουν το παρών και να στηρίξουν την ομάδα.

Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν στον αγώνα εξαιτίας της αλλαγής ώρας, έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για το εισιτήριό τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».