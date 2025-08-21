Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αναμένεται να πειραματιστεί στην Κροατία, διατηρώντας την ίδια «συνταγή» για τον ΠΑΟΚ, με μία μικρή αλλαγή.

Ο ΠΑΟΚ είναι σε… αποστολή, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να βάλει τις βάσεις στην Κροατία, κόντρα στη Ριέκα (21/08, 21:45), ώστε μετά τον επαναληπτικό, να είναι εκείνος που θα κρατά στα χέρια του το εισιτήριο της πρόκρισης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τον Ντεσπόντοφ και τον Γιακουμάκη, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν σκοπεύει να προβεί σε πολλές αλλαγές, συγκριτικά με το ματς κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.

Για την ακρίβεια, μόνο μία φαίνεται πως σκέφτεται για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, η οποία αφορά την επιστροφή του «χρυσού» σκόρερ της Αυστρίας, Μαντί Καμαρά.

Ο παίκτης «κλειδί» για την παρουσία του ΠΑΟΚ στα Play Offs του Europa League, αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, ώστε να βοηθήσει από την αρχή αυτή τη φορά την ομάδα του.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Παβλένκα, ενώ η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, Μεϊτέ και Καμαρά θα είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ στον χώρο μπροστά τους θα κινείται ο Ιβανούσετς.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα βρεθούν ξανά οι Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Τσάλοφ.