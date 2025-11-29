Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμέτωποι στη φάση των playoffs του Europa League;
Αν και η συγκεκριμένη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι μακριά, το Football Meets Data «προβλέπει» ως ένα -αρκετά- ορατό ενδεχόμενο, να υπάρξει ελληνικός «εμφύλιος», σε εκείνο ακριβώς το σημείο!
Μέχρι στιγμής, με το πέρας πέντε αγωνιστικών στη League Phase, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 14η θέση με 9 πόντους, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι 17ος, με 8.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της γνωστής σελίδας στατιστικών, οι «πράσινοι» έχουν 86% πιθανότητες να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το γεγονός ότι το Football Meets Data, με βάση τα δεδομένα που ανέλυσε και τα πολλά σενάρια που υπάρχουν, δημοσίευσε τις πιο πιθανές «διασταυρώσεις» για τον Παναθηναϊκό, στη φάση των νοκ-άουτ. Σε αυτές, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι ο δεύτερος πιο πιθανός αντίπαλος!
Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα να δούμε έναν ελληνικό «εμφύλιο», σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!