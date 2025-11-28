Ο ΠΑΟΚ έχει «μεταμορφωθεί», με τη συγκομιδή του στη φετινή έκδοση του Europa League, να δείχνει πως έμαθε αρκετά, από την περασμένη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε στα χέρια του ακόμα μία νίκη στη φετινή League Phase του Europa League, όμως στο φινάλε, η Μπραν κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Τούμπα (27/11, 1-1).

Μετά από πέντε αγωνιστικές, στην δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετρά 8 βαθμούς και βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Απέχει δύο πόντους από την πρώτη 8άδα, που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Μπορεί στην Τούμπα, το βράδυ της Πέμπτης (27/11) το «τρίποντο» να χάθηκε, όμως είναι σημαντικό να τονιστεί, πως ο ΠΑΟΚ έχει εμφανιστεί αισθητά βελτιωμένος, συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή του.

Γιατί αυτό; Μια ματιά στους βαθμούς που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει πέρυσι, έπειτα και πάλι από πέντε αγωνιστικές, θα δώσει την απάντηση.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε φτάσει μόλις στους 4 βαθμούς, στο αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς.

Αρχικά, είχε γνωρίσει δύο σερί ήττες από Γαλατάσαραϊ και Στεάουα Βουκουρεστίου, για να ακολουθήσει ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν και νέα ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η πρώτη νίκη ήρθε στην 5η αγωνιστική, απέναντι στην RFS!

Φέτος, ήδη έχει τους διπλάσιους βαθμούς, με τρεις στροφές να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ πέρυσι συγκέντρωσε συνολικά 10 βαθμούς, τερματίζοντας στην 22η θέση, για να μπει στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Δηλαδή, δύο παραπάνω, συγκριτικά με όσους έχει ήδη στο «σακούλι».

Επομένως, με τρία ματς να απομένουν ακόμα, ο ΠΑΟΚ δείχνει πως βελτίωσε αισθητά την κατάσταση από την περασμένη χρονιά.